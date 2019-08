Fortuna Düsseldorf nimmt Probespieler Kelvin Ofori unter Vertrag

Seit Mitte Juli war der Ghanaer Kelvin Ofori als Probespieler bei Fortuna Düsseldorf. Jetzt haben die Rheinländer das Talent fest an sich gebunden.

Bundesligist hat Kelvin Ofori unter Vertrag genommen. Das 18 Jahre alte Offensivtalent aus Ghana hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Ofori hatte seit Mitte Juli als Probespieler am Trainingsbetrieb der Profis teilgenommen und machte unter anderem beim Testspiel gegen den (2:1) positiv auf sich aufmerksam.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Kelvin Ofori ist ein großes Talent in Ghana und wir sind sehr froh, dass er sich für die Fortuna entschieden hat. Er verfügt über eine hervorragende Technik und durch sein Tempo ist er schwer zu verteidigen. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestmöglich weiterentwickeln kann", sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel zu dem Transfer.

Ofori stammt aus der Right to Dream Academy in Ghanas Hauptstadt Accra. Die wohltätige Einrichtung wurde 1999 vom britischen Unternehmer Tom Vernon ins Leben gerufen und verbindet die fußballerische mit der schulischen Ausbildung. Unter anderem wird das Projekt von dem dänischen Erstligisten Nordsjaeland unterstützt.