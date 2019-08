Fortuna Düsseldorf: Kaan Ayhan verlängert bis 2022

Fortuna Düsseldorf macht Nägel mit Köpfen: Innenverteidiger Kaan Ayhan verlängert seinen Vertrag bis ins Jahr 2022.

Bundesligist hat den Vertrag mit Verteidiger Kaan Ayhan vorzeitig verlängert. Der umworbene türkische Nationalspieler unterschrieb bei den Rheinländern bis 2022. Der 24-Jährige war 2016 von Schalke 04 zur Fortuna gewechselt und war seitdem zentrale Kraft in der Abwehr.

"Es bedeutet mir eine Menge, diesen Zuspruch vom Verein zu erhalten. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, was eine große Wertschätzung bedeutet. Wir haben hier noch einiges zu erreichen und ich will ein Teil davon sein. Ich hoffe, dass wir alle zusammen eine erfolgreiche Zeit haben werden", sagte Ayhan.

Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel meinte: "Diese Verlängerung ist ein großer Schritt in die Zukunft der Fortuna. Kaan Ayhan ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Er war im letzten Jahr einer unserer wichtigsten Spieler und wird das in diesem und in den nächsten Jahren bleiben."