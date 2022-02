Am heutigen Sonntagmittag (13. Februar 2022) ist der FC Schalke 04 zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Die Partie der 2. Bundesliga wird um 13:30 Uhr in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Schalker aktuell mit Platz fünf deutlich besser dastehen. Fortuna Düsseldorf befindet sich mit 20 Punkten nur auf dem 16. Platz. Heute sollten also am besten drei Punkte her, um sich von den direkten Abstiegsrängen etwas loslösen zu können. Aber Schalke will weiterhin in der vorderen Tabellenhälfte mitmischen. Hier stehen die Mannschaften sehr eng beieinander, für das Team von Dimitrios Grammozis ist also noch alles drin.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Das Duell im Überblick

Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 13. Februar - 13:30 Uhr Spielort Merkur-Spiel-Arena (Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Die Übertragung im TV

Verantwortlich für die Übertragung der 2. Bundesliga ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr alle Spiele live und in voller Länge verfolgen. Wie der Begriff des Bezahlsenders allerdings schon verrät, müsst Ihr bezahlen, um Zugriff auf das Programm von Sky zu bekommen. Ihr müsst also ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen und könnt dabei aus unterschiedlichen Paketen auswählen. Je nach Paket könnt Ihr verschiedene Inhalte des Pay-TV-Senders verfolgen. Welches Paket Ihr jetzt genau braucht, um die 2. Bundesliga sehen zu können, und was das kostet könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Wenn Ihr ein gültiges Abo habt, dann seht Ihr ab 13:30 auf Sky Sport 2 die Begegnung zwischen Düsseldorf und Schalke. Falls Ihr lieber die Sonntags-Konferenz mit den anderen Spielen verfolgen wollt, dann seid Ihr bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Liga im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky nennt sich Sky Go und ist direkt bei jeder Abo-Bestellung mitenthalten. Wenn Ihr also über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr Euch einfach die Sky Go-App herunterladen und Euch direkt mit euren Zugangsdaten dort anmelden.

Ab 13:30 Uhr könnt Ihr dort dann ganz bequem die Begegnung im LIVE-STREAM verfolgen. Neben einem gültigen Abonnement braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, nennt sich Sky Ticket. Hier könnt Ihr, wenn Ihr Euch für das "Supersport-Ticket" entscheidet, 30 Tage lang für 29,99 Euro die Premier League sowie die 1. und 2. Bundesliga bei Sky im LIVE-STREAM sehen.

Sobald dieser Monat allerdings vorüber ist, verfällt euer Zugangsrecht und Ihr müsstet Euch für die nächsten 30 Tage wieder ein Ticket kaufen. Es sei denn, Ihr bucht direkt das Jahresabo, dann zahlt Ihr monatlich 24,99 Euro.

Mehr Infos zum Sky Ticket findet Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 heute live im TV und STREAM: Die Opta-Fakten

Nach dem 3-1-Sieg in der Hinrunde könnte der FC Schalke 04 erstmals seit 1986/87 wieder beide Ligaspiele einer Saison gegen Düsseldorf gewinnen – überhaupt gewannen die Knappen drei der letzten sechs Ligaspiele gegen die Fortuna, so viele wie von den 13 Partien zuvor zusammen.

Fortuna Düsseldorf verlor die letzten vier Zweitligaspiele gegen Bundesliga-Absteiger und kassierte dabei immer mehr als ein Gegentor – insgesamt 11. Mehr Niederlagen in Folge gegen Bundesliga-Absteiger kassierte F95 nur von September 1997 bis September 1998 (damals 5 in Folge).

Fortuna Düsseldorf holte 20 Punkte aus den ersten 21 Spielen dieser Zweitligasaison. Das ist zugleich die schwächste Zwischenbilanz der Düsseldorfer in der 2. Liga seit 1998/99, als es sogar nur 19 Punkte nach 21 Spielen waren und am Ende der Saison der Abstieg folgte.

Fortuna Düsseldorf verlor erstmals seit dem Frühjahr 2016 vier Zweitligaspiele in Folge, zuletzt hatte F95 im Herbst 2010 eine längere Niederlagenserie im Unterhaus (6, Vereinsnegativrekord). Aktuell hat kein Zweitligateam eine so lange aktive Niederlagenserie wie die Fortuna.

Der FC Schalke 04 ist seit fünf Zweitligaspielen ungeschlagen (3S 2U) – erstmals so lange in dieser Saison. Allerdings wurde nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen (2U 2N) – mit 5-0 beim FC Erzgebrige Aue, dabei erzielte Königsblau mehr Treffer als in den vorangegangenen fünf Auswärtsspielen (4).

Der FC Schalke 04 blieb nur in einem der ersten 21 Spiele dieser Zweitligasaison ohne eigenen Torerfolg (0-1 in Heidenheim am 12. Spieltag) – so selten wie kein anderes Team. Düsseldorf behielt auf der anderen Seite erst zwei Weiße Westen, weniger als jedes andere Team.

Fortuna Düsseldorf ist seit vier Zweitligaspielen torlos, länger ohne eigenen Treffer blieb F95 in der eingleisigen 2. Liga zuvor nur 1992 und 2017 (je 5). Aktuell ist Düsseldorf seit 382 Minuten torlos – der diesbezügliche negative Vereinsrekord von F95 liegt bei 531 torlosen Minuten 2016/17.

Fortuna Düsseldorf blieb zuletzt am 6. Spieltag ohne Gegentor, seither wurde in jedem der letzten 15 Spiele mindestens ein Gegentor kassiert. Eine so lange Gegentorserie gab es für die Fortuna im Unterhaus nur von 1989 bis 1992, damals waren es sogar 19 Spiele in Folge.

Schalke 04 holte in dieser Zweitligasaison 11 Punkte nach Rückstand – nur Holstein Kiel (12) mehr. Das Hinspiel am 5. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf gewann Schalke nach 0-1 noch mit 3-1 und auch am 21. Spieltag gegen Regensburg ging Schalke nach 0-1-Rückstand am Ende noch als Sieger vom Platz.

Düsseldorf kassierte am vergangenen Spieltag das sechste Gegentor in der Nachspielzeit in dieser Zweitliga-Saison (Ligahöchstwert) – das sind ebenso viele Gegentore nach der 90. Minute wie in den vier vorangegangenen Spielzeiten im Unterhaus zusammen.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht, egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Das ist die Aufstellung von Düsseldorf:

Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Piotrowski, Sobottka - Narey, Appelkamp - Ginczek, Hennings

Schalke setzt auf folgende Aufstellung:

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Palsson - Ouwejan, Zalazar, Idrizi, Bülter - Pieringer, Terodde