Formel 1 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung des Grand Prix von Australien in Melbourne

Es ist das dritte Rennen der Saison, in Melbourne wartet der Große Preis von Australien auf uns! Los geht es mit am Sonntagmorgen um 7.00 Uhr, GOAL wirft einen Blick auf die Übertragung

Seit wenigen Wochen ist es wieder so weit, die Boliden sausen wieder mit unglaublichen Geschwindigkeiten über den Asphalt - und aktuell gibt es eine kleine Überraschung in der WM-Wertung: Sowohl Seriensieger Lewis Hamilton (5.) als auch Weltmeister Max Verstappen (3.) befinden sich nicht an der Spitze.

Profiteur davon sind Charles Leclerc (1. mit 45 Punkten) und Carlos Sainz (2. mit 33 Punkten). Es sind aber erst zwei Rennen gefahren - Verstappen, der ein Rennen verpasste, und Hamilton, der zu Beginn zurückgesetzt wurde, haben also noch genug Zeit, um den Rückstand aufzuholen.

Zum ersten Mal nach den zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 gastiert die F1 wieder in Australien. GOAL erklärt, wie das Rennen im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt den Grand Prix von Melbourne? DEr Große Preis von Australien im Überblick

Wettbewerb Großer Preis von Australien 2022 Datum Sonntag | 11. April 2022 Beginn 07.00 Uhr deutsche Zeit 15.00 Uhr Ortszeit Ort Albert Park | Melbourne | Australien Aktueller Führender Charles Leclerc (Monaco | Ferrari) Letzter Gewinner in Melbourne Valtteri Bottas (Finnland | Mercedes)

Wer zeigt / überträgt die Formel 1 heute? Das Rennen von Australien live im TV und LIVE-STREAM - so geht's!

Verstappen und Hamilton sind holprig in die Saison gestartet - vielen Fans gibt dies Grund zur Hoffnung, dass diese Saison noch spannender wird als in der Vergangenheit.

Klar - das Herzschlagfinale von letzter Saison kann nicht getoppt werden. Aber was ist besser als ein Duell zwischen zwei WM-Kandidaten? Der Wettkampf zwischen drei, vier oder noch mehr Fahrern, die um den Titel mitfahren!

Formel 1 im TV und LIVE-STREAM: Überträgt RTL heute das Rennen in Australien?

Heute ist also das Rennen in Australien - zum ersten Mal seit 2019. Der Grund: Aufgrund der Coronapandemie konnte der Grand Prix in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden. Nun ist es also so weit und Formel1-Fans sind gespannt wie ein Bogen - doch wie wird das Rennen an diesem Sonntag live im TV übertragen?

Bis vor wenigen Jahren gab es noch RTL, die ihre Finger bei der Formel 1 im Spiel hatten - das ist aber massiv zurückgegangen. In dieser Saison gibt es nur vier Rennen bei dem Privatsender mit Sitz in Köln, der Grand Prix von Australien gehört da nicht zu. Diese Rennen zeigt RTL in diesem Jahr:

Imola, Italien | 24. April

Silverstone, Großbritannien | 3. Juli

Zandvoort, Niederlande | 4. September

Brasilien | 13. November

Formel 1 im Fernsehen: So wird der Australien-Grand-Prix im TV heute gezeigt

RTL zeigt den Grand Prix heute nicht, dafür ist Sky am Start: Der Pay-TV-Sender überträgt jedes Rennen des Kalenderjahres 2022, was vielen Anhänger:innen sauer aufstoßen dürfte: Anders als RTL kann man Sky im Fernsehen nicht kostenlos empfangen.

Sky bietet mehrere Pakete an, allerdings überträgt nur eins die Formel 1. Das "Bundesliga"-Paket ist, wie der Name schon sagt, für die 2. Bundesliga und alle Samstagsspiele der Bundesliga zuständig und daher die falsche Wahl. Stattdessen benötigt ihr das "Sport-Paket", wo unter anderem Wimbledon, die Premier League und DFB-Pokal laufen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Großer Preis von Australien: Die Details der F1-Übertragung

Wettbewerb : Großer Preis von Australien

: Großer Preis von Australien Sender :

: Sky Sport F1 (HD)

Beginn der Übertragung : 5.30 Uhr

: 5.30 Uhr Beginn des Rennens : 7.00 Uhr

: 7.00 Uhr Kommentator : Sascha Roos

: Sascha Roos Experte: Timo Glock

Wer zeigt / überträgt den Großen Preis von Australien im Internet? Formel 1 im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER sehen

Die Formel 1 ist etwas Besonderes - alleine dadurch, dass zwischen den Rennen oft mehrere Wochen liegen, hat jedes Wochenende mit Rennen einen besonderen Reiz. Heute kommt es also zum nächsten Rennen, aber wie kann man den Großen Preis von Australien im LIVE-STREAM sehen?

Die Formel 1 heute mehrkostenfrei im LIVE-STREAM sehen: Das ist Sky Go!

Alle Zuschauer:innen, die sich auf Formel 1 im LIVE-STREAM freuen, dürfen sich auf zwei unterschiedliche Plattformen freuen, die das Rennen übertragen: Sky Go und das Sky Ticket! Wir stellen euch beide vor und fangen mit Sky Go an.

Hiermit haben bereits bestehende Sky-Kund:innen die Möglichkeit, das Programm zu streamen, was sie sonst im Fernsehen schauen könnten - und das kostenlos! Einfach die SkyGo-App herunterladen und hierüber die Events streamen, die man auch durch das gebuchte TV-Paket sehen könnte.

Das Sky Ticket überträgt die Formel 1 heute: So ist das Australien-Rennen im LIVE-STREAM zu sehen

Ihr habt das Sport-Paket nicht gebucht, wollt aber unbedingt die F1 heute sehen? Keine Sorge, mit dem Sky Ticket habt ihr noch eine andere Möglichkeit, die auch noch viele weitere positive Aspekte mit sich bringt!

Dieses muss man kostenpflichtig buchen, dafür könnt ihr dieses aber flexibel gestalten: Ihr bucht das Ticket abhängig vom Programm was ihr sehen wollt, zusätzlich könnt ihr teilweise monatlich kündigen - ideal also, wenn man noch nicht sicher weiß, ob das Sky Ticket eine langfristige Alternative ist!

Kostenlosen Apps von Sky: So streamt ihr das Rennen der Formel 1 LIVE

Die Formel 1 im LIVE-TICKER: So kriegt ihr alle Geschehnisse rund um das Rennen mit

Ihr wollt kein Sky-Abonnement abschließen oder habt nicht genug Internetvolumen, um das Rennen zu streamen? Dann solltet ihr den Blick zu den Kollegen von SPOX werfen - die sind nämlich schon früh morgens für euch da.

Alle wichtigen Ereignisse, Manöver und Zwischenstände gibt euch der Ticker in Echtzeit durch - so verpasst ihr nichts zum wichtigen dritten Rennen der Saison! Einfach SPOX.com aufrufen und auf den Ticker auf der Homepage klicken!

Die Formel 1 LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Grand Prix in Australien