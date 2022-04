Formel 1 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung des Grand Prix von Imola

Zum dritten Mal gibt es den großen Preis der Emilia-Romagna, es ist das vierte Rennen in dieser Saison - heute ist es endlich wieder soweit! Um 15.00 Uhr geht's los - wir blicken in diesem Artikel auf die Übertragung!

Charles Leclerc mit großem Abstand auf der Eins, Max Verstappen und Lewis Hamilton nur auf Rang fünf und sechs, Russel als Zweiter und Mick Schuhmacher im Sprint besser als Sebastian Vettel - die Formel1-Saison 2021/2022 hat nach nicht einmal vier Rennwochenenden schon einiges zu bieten!

Im gestrigen Sprint konnte Verstappen trotz schwierigen Starts die Pole für sich sichern, genauso wie wichtige Punkte in der Gesamtwertung der Fahrer. Dabei war es ein guter Tag für Red Bull, da auch Carlos Sainz mit dem dritten Platz erfolgreich war. Als Zweiter startet heute Charles Leclerc.

Es ist erst das dritte Formel1-Rennen auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari - wir sind gespannt, wie es heute wird. GOAL erklärt, wie das Rennen im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt den Grand Prix von Imola? Der Große Preis der Emilia-Romagna im Überblick

Wettbewerb Großer Preis der Emilia-Romagna 2022 Datum Sonntag | 24. April 2022 Beginn 15.00 Uhr Ort Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | Italien Aktueller Führender Charles Leclerc (Monaco | Ferrari) Letzter Gewinner in Imola Max Verstappen (Niederlande | Red Bull)

Wer zeigt / überträgt die Formel 1 heute? Das Rennen der Emilia-Romagna live im TV und LIVE-STREAM - so geht's!

Das Ende der vergangenen Saison war ein unglaubliches Herzschlagfinale - auch die größten Optimist:innen wissen, dass man so etwas nicht jedes Jahr erwarten darf. Trotzdem verspricht die neue Saison nach wenigen Wochen schon viel Spannung: Wer hätte gedacht, dass Verstappen und Hamilton weniger Punkte haben als Charles Leclerc?

Formel 1 im TV und LIVE-STREAM: Überträgt RTL heute das Rennen in Italien?

Der Monegasse fährt eine ganz starke Saison und möchte heute den Schwung mit in das Rennen in Italien nehmen. Aber wie wird die Formel 1 in Deutschland im TV gezeigt? Ist das genauso kompliziert und verwirrend wie beim Profifußball?

Keine Sorge, eigentlich gibt es bei der Formel 1 nur einen übertragenden Sender: Sky! Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte gesichert, um alle Rennen in dieser Saison zu übertragen. Um das Programm des Senders verfolgen zu können, muss man ein Paket buchen, das "Sport-Paket". Auch darin enthalten sind Wimbledon, der DFB-Pokal oder die Premier League, mehr Infos dazu findet ihr hier.

Sky und RTL: So wird heute das Rennen der Formel 1 live im Pay-TV und Free-TV übertragen

Nun ist es aber so, dass nicht jedes Rennen nur auf Sky zu sehen ist - vier Wettbewerbe werden in dieser Saison nämlich auch durch RTL übertragen! Richtig gelesen: Der Privatsender mit Sitz in Köln ist für viele F1-Fans ein alter Bekannter, schließlich war früher jedes Rennen im Free-TV bei RTL zu sehen.

Nun sind es also nur noch einige Rennen pro Saison, bis zum nächsten nach dem Großen Preis der Emilia-Romagna dauert es noch einmal zweieinhalb Monate, dann ist es in Großbritannien wieder so weit. Das sind die RTL-Rennen im Überblick:

Formel 1 im kostenlosen Fernsehen! Diese Rennen überträgt dieses Jahr RTL im Free-TV!

Imola, Italien | 24. April

Silverstone, Großbritannien | 3. Juli

Zandvoort, Niederlande | 4. September

Brasilien | 13. November

Großer Preis der Emilia-Romagna im Free-TV: Die Details der F1-Übertragung auf RTL

RTL überträgt heute also das Rennen - das Ganze funktioniert kostenlos! Hier seht ihr die Details zum Sender und was ihr tun müsst, falls ihr die Übertragung nicht einrichten könnt. So wird heute das Rennen übertragen:

Wettbewerb : Großer Preis der Emilia-Romagna

: Großer Preis der Emilia-Romagna Sender :

: RTL

Beginn der Übertragung : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Beginn des Rennens : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Kommentator : Heiko Waßer

: Heiko Waßer Kommentator: Christian Danner View this post on Instagram

Großer Preis von Imola: Die Details der F1-Übertragung auf Sky

Wettbewerb : Großer Preis der Emilia-Romagna

: Großer Preis der Emilia-Romagna Sender :

: Sky Sport F1 (HD)

Beginn der Übertragung : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Beginn des Rennens : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Kommentator : Sascha Roos

: Sascha Roos Experte: Timo Glock

Wer zeigt / überträgt den Großen Preis der Emilia-Romagna im Internet? Formel 1 heute im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - so geht's!

Natürlich gibt es auch viele Fans, die keinen Fernseher haben, diese Menschen sind dann auf einen LIVE-STREAM oder, im schlimmsten Fall, auf einen LIVE-TICKER angewiesen. Schlechte Nachrichten: Obwohl RTL im Fernsehen kostenlos zu empfangen ist, muss man für das Internetangebot des Privatsenders Geld bezahlen. Das sind die wichtigen Links, mithilfe derer ihr den LIVE-STREAM zum Formel1-Rennen in Italien einrichten könnt.

RTL überträgt Formel 1 heute im LIVE-STREAM: Das sind die wichtigen Links

Kostenlose Apps von Sky: So streamt ihr das Rennen der Formel 1 heute LIVE

Die Formel 1 im LIVE-TICKER: So bekommt ihr alle Geschehnisse rund um das Rennen heute mit

Das Sky-Abonnement ist euch zu teuer, ihr könnt nicht zuhause sein, um RTL im TV zu sehen oder weitere plausible Gründe halten euch davon ab, dass Formel-1-Rennen LIVE und in Farbe zu verfolgen? Dann haben wir einen kleinen Tipp für euch:

Alle wichtigen Elemente des Rennens, egal ob Ereignisse, Manöver und Zwischenstände, gibt es im LIVE-TICKER von SPOX! Hiermit verpasst ihr nichts von diesem Rennen in der Emilia-Romagna! SPOX.com aufrufen und den Ticker auf der Homepage anklicken - schon verpasst ihr nichts!

Die Formel 1 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Grand Prix in Italien