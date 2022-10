Formel 1 heute live im TV und STREAM: So wird der Große Preis der USA (das Rennen) übertragen

In der Formel 1 steht heute der Große Preis der USA (das Rennen) an. GOAL informiert zur Live-Übertragung in TV und STREAM.

Die Formel 1 gastiert heute in Austin (Texas), wo der Große Preis der USA ausgetragen wird. Der Start ist für Sonntag, 23. Oktober 2022, um 21.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Aber wo wird das Rennen live im TV und STREAM gezeigt? GOAL hat alle wichtigen Infos zur Übertragung gesammelt und nachfolgend für Euch zusammengefasst.

Spannung verspricht der Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 nicht mehr. Nach einem turbulenten Rennwochenende in Japan kürte sich der Niederländer Max Verstappen zum zweiten Mal zum besten Formel-1-Fahrer der Welt und setzte sich im Red Bull uneinholbar an die Spitze des Klassements. Mit 366 Punkten führt Verstappen die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez (253) und dem Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (252) an.

Für den Haas-Piloten Mick Schumacher geht es in den vier noch ausstehenden Rennen indes um seine Zukunft in der wichtigsten Rennklasse der Welt. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher hat noch kein Cockpit für die Saison 2023 sicher und muss an den verbliebenen Wochenenden alles für einen neuen Kontrakt geben. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel befindet sich derweil auf seiner Abschiedstournee, der Heppenheimer hat bereits vor einigen Monaten angekündigt, seine Karriere am Ende des Jahres 2022 zu beenden.

In der Formel 1 steht heute der Große Preis der USA (das Rennen) an. Wer setzt sich in Texas durch? Und wer überträgt live in TV und STREAM? GOAL hat Wissenswertes gesammelt.

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Die wichtigsten Infos zum Großen Preis der USA

Rennen: Großer Preis der USA

Strecke: Circuit of The Americas

Ort: Austin, Texas (USA)

Rundenlänge: 5,516 km

Rundenzahl: 56

Rekordsieger: Lewis Hamilton (sechs Siege)

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Wird der Große Preis der USA (das Rennen) im Free-TV gezeigt?

Nein, das Rennen in Austin wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Lediglich vier Rennen der Saison können im Free-TV verfolgt werden, der Große Preis der USA gehört nicht dazu.

Erst der Große Preis von Brasilien wird wieder live bei RTL im Free-TV gezeigt, zuvor konnten bereits die Rennen in Imola, Silverstone und Zandvoort ohne Abonnement geschaut werden.

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Läuft der Große Preis der USA (das Rennen) im Pay-TV?

Via Pay-TV könnt Ihr das Rennen natürlich live sehen, benötigt dafür allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky.

So könnt Ihr Euch beispielsweise mit einem Abonnement bei Sky Q und der Wahl des für Euch passenden Angebots einen Zugang zur Live-Übertragung sichern.

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Wo läuft der Große Preis der USA im LIVE-STREAM?

Mit einem Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket, könnt Ihr das Rennen heute auch ohne Abschluss eines Pay-TV-Vertrags live genießen. So ist die Formel 1 unter anderem im Live-Sport-Paket enthalten, das Ihr für 29,99 Euro monatlich oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo erwerben könnt.

Der Abruf des LIVE-STREAMS ist dann sowohl über Webbrowser als auch über App möglich. Dies gilt übrigens auch für Sky Go, die App zum Pay-TV-Angebot von Sky. Nach Abschluss eines Vertrags könnt Ihr Euch dort mit Euren Sky-Zugangsdaten einloggen und den Großen Preis der USA von unterwegs verfolgen. Gezeigt werden die jeweiligen Sessions beim Sender Sky Sport F1.

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Großer Preis der USA - Freies Training, Qualifying und Rennen

Nachfolgend seht Ihr den Zeitplan zum Großen Preis der USA. Angegeben sind die deutschen Zeiten.

Freies Training: 21. Oktober, 21.00 Uhr Freies Training: 22. Oktober, 0.00 Uhr Freies Training: 22. Oktober, 21.00 Uhr Qualifying: 23. Oktober, 0.00 Uhr Rennen: 23. Oktober, 21.00 Uhr

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Übertragung und LIVE-TICKER zum Großen Preis der USA

Könnt Ihr das Rennen in Austin nicht live verfolgen, verweisen wir an dieser Stelle auf den LIVE-TICKER der Kollegen von SPOX.com. Dort werdet Ihr über die wichtigsten Vorkommnisse auf der Strecke informiert und seid stets up-to-date.