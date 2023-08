FC Chelsea steigt wohl ins Rennen um Arsenal-Stürmer Folarin Balogun ein

Die Zukunft von Arsenal-Stürmer Folarin Balogun ist weiter ungeklärt. Nun meldet der nächste Top-Klub Interesse an.

WAS IST PASSIERT? Nach Angaben von Sky Sport aus England ist der FC Chelsea an einer Verpflichtung von Arsenal-Stürmer Folarin Balogun interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blues haben aber noch kein offizielles Angebot für den US-amerikanischen Nationalspieler abgegeben.

Auch die AS Monaco führt weiterhin Gespräche mit Arsenal und wird voraussichtlich ein verbessertes Angebot vorlegen, nachdem eine erste Offerte von den Gunners abgelehnt wurde. Arsenal will wohl umgerechnet rund 58 Millionen Euro für Balogun.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE:

Der 22-Jährige besitzt bei Arsenal noch einen Vertrag bis 2025. In der vergangenen Saison war er in die Ligue 1 zu Stade Reims ausgeliehen, wo ihm in 39 Pflichtspielen 22 Tore und drei Vorlagen gelangen.

Für die Profis der Gunners absolvierte der Angreifer erst zehn Pflichtspiele (zwei Tore, eine Vorlage).