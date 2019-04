Ungünstiger Moment: Flutlichtausfall bei Elfmeterschuss im Maracana

Flutlichtausfall im falschen Moment in Brasiliens Fußballtempel Maracana: Ausgerechnet als Stürmer Luciano Neves vom gastgebenden Fluminense FC im Erstligaspiel gegen Goias EC nach Freigabe durch den Schiedsrichter zu einem Strafstoß anlaufen wollte, wurde es im weltberühmten Stadion von Rio de Janeiro auf einen Schlag stockfinster. Der Elfmeter musste warten.

Se liga na LINDA FESTA da torcida do Fluminense quando se apagaram as luzes no Maracanã! pic.twitter.com/rLfJmqRcZU