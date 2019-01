Flugzeug mit Emiliano Sala an Bord verschollen - wenig Hoffnung auf Überlebende

Am Montagabend verschwand eine Maschine mit Emiliano Sala an Bord vom Radar. Die Hoffnung auf Überlebende schwindet.

Am Montagabend ist ein Kleinflugzeug mit Stürmer Emiliano Sala, der am Samstag vom FC Nantes zu Cardiff City gewechselt war, an Bord über dem Ärmelkanal verschwunden. Das bestätigte die französische Luftfahrtbehörde am Dienstagmittag.

Foot - L'attaquant Emiliano #Sala à bord d'un avion disparu en mer entre Nantes et Cardiff (sources policières) #AFP pic.twitter.com/YxF3aH6IB7 — Agence France-Presse (@afpfr) January 22, 2019

Um 20.30 Uhr Ortszeit verschwand das Flugzeug, das von Nantes nach Cardiff unterwegs war, vom Radar. Etwa die Hälfte der Strecke war zum Zeitpunkt des Verschwindens zurückgelegt, die Maschine befand sich in der Nähe des Casquets-Leuchtturms auf der britischen Kanalinsel Guernsey. Stand jetzt ist weiter unklar, ob die Ursache tatsächlich ein Absturz ist.

Polizei bestätigt in der Causa Sala: Zwei Personen an Bord

Die Polizei von Guernsey bestätigte die Suchaktion via Twitter. Demnach befanden sich zwei Personen an Bord, eine Spur gebe es bislang aber nicht.

Der walisische Hauptstadtklub ließ in einem Statement verlauten: "Wir sind sehr besorgt über die jüngsten Nachrichten. Wir warten auf eine Bestätigung, bevor wir mehr sagen können."

Helikopter suchen nach Emiliano Sala

Die Küstenwache schickte fünf Flugzeuge und zwei Boote, um sich auf die Suche nach der Maschine zu machen. Eine Suchaktion in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ergebnislos abgebrochen, am Morgen aber wieder aufgenommen.

Am Nachmittag wurde noch immer mit Hochdruck gesucht. Bereits 1000 Quadratkilometer Gebiet wurden abgesucht. "John Fitzgerald, Channel Islands Air Search Chief, zeigte sich im Gespräch mit So Foot ob der voranschreitenden Zeit pessimistisch: "Ich glaube nicht, dass sie noch am Leben sind."

Vater von Emiliano Sala: "Niemand hat mich angerufen"

"Ein Freund hat es mir erzählt, ich wusste von nichts, niemand hat mich angerufen, weder von Cardiff noch von Nantes", sagte Salas Vater Horacio im Gespräch mit Channel 5. "Ich bin in Rosario und verzweifelt. Ich hoffe, alles geht gut."

Auch die Mutter des verschollenen Argentiniers äußerte sich. "Das Flugzeug gehört dem Präsidenten von Cardiff. Wir wurden informiert, dass es verschwunden ist und danach gesucht wird."

Fußballwelt bangt um Emiliano Sala: "Wir sind Sala!"

Die Fußballwelt bangt indes um Sala. So äußerte sich Tiemoue Bakayoko von AC Mailand auf Twitter: "Wir sind Emiliano Sala. Möge Gott sie uns zurückbringen". Baysse Paul, ein ehemaliger Mitspieler von Sala schrieb ebenfalls auf Twitter: "Sehr bewegend. In Gedanken fest bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Nous sommes EMILIANO SALA.

Que le bon Dieu te ramène avec nous — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 22. Januar 2019

"Das ist für mich etwas Besonderes", hatte Sala nach der Unterzeichnung seines Vertrages über dreieinhalb Jahre erklärt. Cardiff belegt derzeit nur Tabellenplatz 18. Für Nantes hatte der Argentinier in 21 Pflichtspielen in dieser Saison 13 Tore beigesteuert.

Sein Entdecker Pierre Labat, der ihn einst aus Argentinien zu Girondins Bordeaux holte, zeigte sich im exklusiven Gespräch mit Goal bestürzt: "Natürlich berührt es mich. Wenn wir mit ihm gesprochen haben, hat er immer gezeigt, dass er ganz besondere Qualitäten hat. Es wäre ein großer Verlust für die Gesellschaft, nicht nur für die Welt des Sports."