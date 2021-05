Weltmeister Florian Thauvin wechselt zu Tigres nach Mexiko

Florian Thauvin wird künftig wieder an der Seite von Andre-Pierre Gignac spielen. Der Weltmeister schließt sich dem mexikanischen Topklub Tigres an.

Offensivspieler Florian Thauvin wechselt nach Ablauf seines Vertrages am 30. Juni ablösefrei von Olympique Marseille zu Tigres UANL. Das gab der mexikanische Topklub am Freitag offiziell bekannt.

Thauvin, der auch bei Bayer Leverkusen und der AC Milan gehandelt wurde, unterschreibt beim CONCACAF-Champions-League-Sieger laut L'Equipe einen Fünfjahresvertrag. Bei Tigres trifft der 28-jährige Weltmeister unter anderem auf seinen früheren Teamkollegen Andre-Pierre Gignac, der 2015 aus Marseille nach Mexiko gewechselt war und für den Verein mittlerweile 149 Tore in 260 Pflichtspielen erzielt hat.

Florian Thauvin: Neuer Verein Tigres stand im Finale der Klub-WM

Abgsehen von einem halbjährigen Intermezzo bei Newcastle United spielte Thauvin seit 2013 in Marseille. In der laufenden Saison steht der zehnmalige französische Nationalspieler, der bei der erfolgreichen WM 2018 einen Kurzeinsatz im Achtelfinale gegen Argentinien absolvierte, aktuell bei acht Toren und zehn Vorlagen in 42 Einsätzen.

Tigres schaffte es im Februar bis ins Finale der Klub-WM. Dort unterlagen Gignac und Co. dem FC Bayern knapp mit 0:1.