FK Sarajewos bewegende Geschichte: Von Serben beschossen, der Belagerung entkommen, die Welt bereist

Als Sarajewo im Zuge des Bosnien-Krieges in den 1990er Jahren belagert wurde, beschlossen die Fußballer des FK Sarajewo, die Stadt zu verlassen.

HINTERGRUND

Hinten ragen die vier mächtigen Flutlichtmasten des Kosevo Stadions von Sarajewo in den Himmel und vorne Hunderte weiße Grabsteine. Vielleicht auch Tausende. Darunter begraben liegen Menschen, die bei der Belagerung Sarajewos während des Bosnien-Krieges zwischen 1992 und 1995 ums Leben gekommen sind. Vielleicht auch Tausende.

1425 Tage lang war die Stadt damals von der serbischen Armee und der Armee der bosnischen Serben umzingelt, 1425 Tage lang wurde von den umliegenden Bergen auf Sarajewo herabgeschossen. Auf Häuser, auf Menschen, auf alles. Rund 11.000 Tote forderte die Belagerung. Um Platz für Friedhöfe zu schaffen, mussten irgendwann auch Trainingsplätze des FK Sarajewo weichen. Wo jetzt Tote liegen, wurde früher gespielt.

Der Flughafen als einziger Ausweg

Als in der Stadt nicht mehr gespielt werden konnte, wollten die Fußballer des FK Sarajewo auf das Spielen aber nicht verzichten. Es war am 22. Februar 1993, als die Flucht begann. Es gab nur eine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen und das war über den Flughafen, den UN-Kräfte hielten. Er diente als Luftbrücke in die italienischen Stadt Ancona, von wo aus Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter eingeflogen werden konnten. Hinter dem Flughafen wartete freies, bosnisches Territorium.

Der Korridor von der Stadt zum Flughafen war schmal, links und rechts lauerten serbische Heckenschützen. Keiner sollte die belagerte Stadt ihrer Meinung nach verlassen oder betreten - und die Flughafenbesetzer dahinter hatten die gleiche Vorgabe. Die United Nations Protection Force (UNPROFOR) war zur Neutralität verpflichtet und durfte niemanden durchlassen. Zwei Hürden galt es also zu nehmen.

Schüsse und das Taxi in die Freiheit

"Wir haben uns in der Nähe des Flughafens hingekniet, bis ein Beamter, der uns begleitete, rief: 'Rennt um euer Leben!'", erinnert sich der damalige Trainer des FK Sarajewo Fuad Muzurovic im Buch "Behind the Curtain" von Jonathan Wilson. Wir, das waren Spieler, Trainer und andere Vereinsmitarbeiter. "Mit unseren Taschen auf dem Rücken sind wir knapp 200 Meter gerannt, während auf uns geschossen wurde." Sie überlebten den Korridor und erreichten UN-Gebiet.

"Als wir dort die Scheinwerfer eines Panzers sahen, haben wir uns sofort umgedreht und so getan, als wären wir auf dem Weg nach Sarajewo. Die UN-Soldaten fanden uns, packten uns in einen Transporter und brachten uns in das freie Territorium, wo sie dachten, dass wir herkommen", sagt Muzurovic. Es war das Taxi in die Freiheit.

Zu Fuß, mit dem Truck und dem Bus nach

In der Freiheit aber war es kalt und überall lag Schnee. Zwei Tage wanderten die Spieler, Trainer und Vereinsmitarbeiter weiter, dann erreichten sie eine Kleinstadt. Dort hielt ein Truck und nahm sie mit. Mit einem Bus ging es schließlich über die Grenze nach Split. In Kroatien absolvierte der FK Sarajewo zwei Freundschaftsspiele gegen die Top-Klubs (0:4) und (0:1).

Bis vor kurzem hatten sie noch gemeinsam in der jugoslawischen Liga gespielt. Split und Zagreb bildeten gemeinsam mit und Belgrad die großen Vier des jugoslawischen Fußballs. Die, die es zu schlagen galt. Der FK Sarajewo schaffte das zweimal, 1967 und 1985 holte der Klub den Titel - als einer von nur drei Vereinen außerhalb der großen Vier.

Der FK Sarajewo war der beliebteste Klub in Bosnien-Herzegowina, das nun eine eigene Nation werden wollte. Genau wie es in den Monaten zuvor schon Slowenien und Kroatien geschafft hatten. Das Streben nach Unabhängigkeit war der Grund für Krieg und Belagerung. Die Fußballer des FK Sarajewo verfolgten all das fortan aus der Ferne. "Wir waren sowas wie Botschafter", sagt Mirza Varesanovic, einer der geflüchteten Spieler, in Wilsons Buch.

Die Botschaftsreise und ein Heimspiel

Und so reiste die Mannschaft im Namen von Sarajewo und Bosnien-Herzegowina um die Welt, absolvierte überall Freundschaftsspiele und sammelte dabei Geld für humanitäre Hilfe in der Heimat. Von Kroatien ging es nach Slowenien, dann weiter in die und nach . Überall stiegen Freundschaftsspiele gegen lokale Vereine. Weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, , weiter, Brunei, Malaysia, Indonesien, immer weiter.

Am 20. März 1994 ermöglichte ein kurzzeitiger Waffenstillstand ein Freundschaftsspiel in der Heimat, im Kosevo Stadion. Knapp 40.000 Zuschauer sahen einen 4:0-Sieg des FK Sarajewo gegen eine UNPROFOR-Auswahl. Manche sagen, das Spiel sei 4:1 ausgegangen, aber das ist letztlich egal. Der FK Sarajewo hatte wieder ein Heimspiel!

Im darauffolgenden Sommer entspannte sich die Situation etwas und so konnte eine bosnisch-herzegowinische Kurz-Meisterschaft ausgespielt werden. Nach regionalen Playoffs stieg die Finalrunde abseits des Kriegsgeschehens in Zenica, nördlich von Sarajewo. Der FK Sarajewo wurde Zweiter und ging danach wieder auf Reisen. Nach , wo auf knappe Niederlagen gegen Parma und ein Besuch bei Papst Johannes Paul II im Vatikan folgte, und nach .

Wechsel ins Ausland, Rückkehr für die Nationalmannschaft

54 Spiele in 17 Ländern waren es insgesamt und die Spieler überzeugten dabei nicht nur als Botschafter, sondern auch als Sportler. Als sich der Krieg dem Ende neigte, wechselten sie reihenweise zu ausländischen Klubs. Mirza Varesanovic zu , Senad Repuh zum FC Lorient, Almir Turkovic zu Vorwärts Steyr in Österreich und Elvir Baljic zunächst zu Bursaspor und später zu .

Am 10. Oktober 1995 wurde schließlich ein langfristiger Waffenstillstand ausgehandelt, kurz darauf begann die erste reguläre Meisterschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FK Sarajewo aber kaum mehr Spieler, angeblich waren nur sechs übrig. Die Mannschaft wurde kurzfristig aufgefüllt und in der Premierensaison Siebter.

Ende des Jahres erlangte Bosnien-Herzegowina seine offizielle Unabhängigkeit und bald darauf kehrten die ehemaligen Botschafter als Nationalspieler in ihre Heimat zurück. Sie wurden berufen vom ersten Nationaltrainer des jungen Landes: von Fuad Muzurovic, mit dem sie einst unter serbischem Beschuss aus Sarajewo geflüchtet waren. Während im Kosevo Stadion die ersten Länderspiele Bosnien-Herzegowinas stiegen, wuchsen daneben weiße Grabsteine aus der Erde.