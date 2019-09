Fix: Nicklas Bendtner kehrt zum FC Kopenhagen zurück

Nicklas Bendtner verlässt BK und schließt sich dem an. Dies bestätigte der dänische Hauptstadtklub in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Damit kehrt der Offensivspieler nach exakt 15 Jahren zu dem Verein zurück, bei dem er die Jugendteams durchlief. Bendtner wird mit einem Vertrag bis Jahresende ausgestattet.

Der 31-jährige Angreifer spielte in seiner Karriere auch in der , nämlich von 2014 bis 2016 für den . Im Juli 2004 verließ er Kopenhagen, um sich dem für 250.000 Euro anzuschließen.

FC Copenhagen have signed Nicklas Bendtner form Norwegian champions Rosenborg BK on a deal until the end of the year #fcklive https://t.co/HN1mGFL0nL