Fix: Kevin-Prince Boateng wechselt nach Florenz

Zuletzt wurde über eine Rückkehr von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt spekuliert. Nun bleibt er aber in Italien und geht zu Florenz.

Der frühere Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng kehrt vorerst nicht in die höchste deutsche Liga zurück. Wie der italienische Erstligist am Mittwoch mitteilte, ist der Wechsel von Boateng in die Toskana perfekt.

Über Details machte Florenz keine Angaben, Medienberichten zufolge erhält der ghanaische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag. Zuvor stand Boateng bei unter Vertrag.

Zuletzt hatte es Berichte über eine mögliche Rückkehr Boatengs zu Eintracht Frankfurt gegeben, laut Gazzetta dello Sport wollte Boateng aber in der Heimat seiner Ehefrau, dem italienischen Showgirl Melissa Satta, bleiben.

Boateng zuletzt an den ausgeliehen

Boateng hatte die Eintracht nach dem DFB-Pokalsieg 2018 Richtung verlassen. Nach einem halben Jahr wurde Boateng an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort in der Rückrunde der vergangenen Saison jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Der spanische Meister verzichtete trotz Kaufoption auf eine feste Verpflichtung des Halbbruders von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng (Bayern München).

Kevin-Prince Boateng spielte in der außer für Frankfurt noch für , und Schalke 04.