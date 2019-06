Premier-League-Klub hat sich die Dienste von Barcelonas Mittelfeldspieler Andre Gomes gesichert. Dies bestätigte der Klub am Dienstagabend.

Für 25 Millionen Euro schnappt sich der Stadtrivale des damit einen Mann, der bereits in der Vorsaison an den Klub von der Merseyside ausgeliehen war. Im Goodison Park unterschreibt der Portugiese nun einen Fünfjahresvertrag.

"Ich bin sehr froh darüber, bei Everton unterschrieben zu haben. Es war keine schwere Entscheidung, sondern eher eine leichte. Ich weiß, wie schwer es für den Klub war, mich zu verpflichten. Dafür danke ich ihm. Ich habe schon während der Saison gesagt, dass ich mich als Teil der Familie sehe", wird ein zufriedener Gomes auf der offiziellen Klubhomepage zitiert.

In der vergangenen Spielzeit lief er 29-mal für die Toffees auf, wobei ihm ein Treffer und zwei Assists glückten.

Zu Barca kam der mittlerweile 25-Jährige im Jahr 2016, als ihn der für 37 Millionen Euro ziehen ließ. Der Europameister von 2016 hat zudem bereits 29 Länderspiele für Nations-League-Sieger auf dem Buckel.

| We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.



Welcome back, André! https://t.co/haJbk2vDVE