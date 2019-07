Fix: Arsenal schnappt sich auch William Saliba

Nach Dani Ceballos holt Arsenal am Donnerstag auch noch William Saliba von Saint-Etienne. Allerdings bleibt der Franzose zunächst in der Ligue 1.

Der hat am Donnerstag die Verpflichtung von William Saliba von AS Saint-Etienne offiziell verkündet. Die Gunners haben den 18-jährigen Abwehrspieler nach englischen Medienberichten mit einem langjährigen Vertrag ausgestattet, allerdings wird der Franzose nach Arsenal-Angaben in der kommenden Saison weiter auf Leihbasis für Saint-Etienne auflaufen.

In englischen Medien wird die Ablösesumme für den Innenverteidiger mit 30 Millionen Euro beziffert, was ihn zu einem der teuersten Teenager aller Zeiten macht.

Arsenal: Nach Dani Ceballos kommt nun auch Saliba

Am Donnerstag hatte Arsenal zuvor bereits die Leihe von Dani Ceballos von Real Madrid für die kommende Saison bekanntgegeben.

Saliba schaffte in der vergangenen Saison in der seinen Durchbruch und kam auf 16 Liga-Einsätze für ASSE.