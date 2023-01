FC Liverpool: Inter Mailand offenbar an Transfer von Roberto Firmino interessiert

Romelu Lukaku durchlebt bei Inter eine schwere Saison - ersetzen ihn die Nerazzurri mit Robert Firmino?

Inter Mailand hat offenbar einen Transfer von Liverpool-Stürmer Roberto Firmino ins Auge gefasst.

WAS IST PASSIERT? Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, suchen die Nerazzurri einen Ersatz für den in dieser Spielzeit enttäuschenden Romelu Lukaku. Der vom FC Chelsea ausgeliehen Belgier wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst und könnte nun für Transferziel Firmino weichen.

WAS WURDE GESAGT? Reds-Trainer Jürgen Klopp will den Brasilianer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht ziehen lassen: "Ich möchte, dass Firmino hier bleibt. Er weiß über die Situation Bescheid und was wir von ihm halten. Es gibt kein Problem. Er ist großartig, aber ich weiß nicht tausendprozentig, was seine Pläne sind.“

WAS IST DER HINTERGRUND? Firmino ist trotz seiner 21 Einsätze in dieser Saison nicht mehr unumstrittener Stammspieler bei Liverpool. Um den bald ablösefreien 31-Jährigen ranken sich diverse Transfergerüchte, Top-Klubs wie der FC Barcelona, Atlético Madrid und Juventus Turin gelten als interessiert. Auch über einen Wechsel nach Saudi-Arabien wird spekuliert. Dennoch gilt bislang eine Verlängerung bei den Reds als wahrscheinlichste Option.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DER BLICK AUF DIE ZAHLEN: Firmino spielt seit 2015 für den FC Liverpool, gewann dort als Stammspieler sowohl die Premier League als auch die Champions League. In dieser Saison kommt er auf neun Tore und vier Assists. Überraschenderweise wurde er Ende vergangenen Jahres vom ehemaligen brasilianischen Nationaltrainer Tite nicht für die WM 2022 in Katar nominiert.