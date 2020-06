Fiorentina erkundigt sich angeblich nach Zlatan Ibrahimovic

Der Vertrag von Zlatan Ibrahimovic bei Milan läuft nach der Saison aus. Die AC Florenz interessiert sich für den dann ablösefreien Schweden.

Die ist angeblich an Zlatan Ibrahimovic von der AC Milan interessiert. Das berichtet die italienische Zeitung La Nazione. Der Vertrag des 38-Jährigen bei den Rossoneri läuft noch bis zum Saisonende, sodass er danach ablösefrei von der Viola verpflichtet werden könnte.

Eigentlich sei der Plan Ibrahimovics, zurück in sein Heimatland zu gehen und dort noch für Hammarby zu spielen, den Klub, an dem er beteiligt ist.

Kann Florenz Ibrahimovic mit Ribery locken?

Das Angebot aus Florenz könnte ihn allerdings dem Bericht zufolge noch einmal zum Umdenken bewegen. Besonders die Tatsache, dass er dort mit Franck Ribery, dem ehemaligen Star von Bayern München, zusammenspielen könnte, soll für einen Verbleib des Angreifers in der sprechen.

Erst im Winter wechselte Ibra von nach Mailand. Für Milan kommt er in der laufenden Saison auf drei Tore und eine Vorlage in acht Serie-A-Partien. Ibrahimovic fällt aktuell mit einem Muskelriss in der Wade länger aus.