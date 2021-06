Finnland vs. Belgien live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 0:0

Bei der EM 2021 kommt es heute zum Spiel Finnland gegen Belgien. Goal begleitet die Partie aus Gruppe B am Montagabend im LIVE-TICKER.

Finnland gegen das bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Belgien lautet eine der beiden Partien in der Gruppe B bei der EM 2021. Goal begleitet die Begegnung im LIVE-TICKER.

Finale in der Gruppe B! Finnland trifft auf Belgien. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Finnland - Belgien 0:0 Tore - Aufstellung Finnland Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki Aufstellung Belgien Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, E. Hazard Gelbe Karten -

23. | De Bruyne dribbelt in den Strafraum und passt hart vors Tor. Arajuuri ist zur Stelle, sein Klärungsversuch verspringt aber - und trifft Hradecky am Kopf. Glück für die Finnen, das wäre sonst wohl ein Eigentor geworden.

21. | Lukaku fängt einen Pass von Uronen ab, dribbelt an Arajuuri vorbei und will dann in den Lauf von Hazard passen. Toivio steht richtig und fängt das Zuspiel ab.

19. | Finnland hat es sichtlich nicht eilig, mit dem 0:0 wäre die Elf von Markku Kanerva völlig zufrieden. Die Frage ist jetzt: Will Belgien mehr haben?

18. | Finnland presst bei einem Einwurf an der Eckfahne, Belgien kann sich befreien und könnte mit etwas mehr Raum angreifen. Aber Trossards Pass in den Lauf von Doku ist zu ungenau und landet im Seitenaus.

16. | De Bruyne spielt einen feinen Pass in den Lauf von Lukaku, aus leicht spitzem Winkel will er den Ball ins lange Eck wuchten. Er setzt ihn aber rechts neben das Tor. Die erste gute Gelegenheit des Spiels - wäre es aber ein Treffer geworden, hätte der VAR aber wohl eingegriffen, denn Lukaku stand leicht im Abseits.

15. | Chadli will einen Pass von Vermaelen direkt mit der Hacke zu Lukaku weiterleiten. Aber damit hat dieser nicht gerechnet, Arajuuri schnappt sich den Ball.

12. | Uronen findet Pukki im Strafraum, aber der Stürmer braucht zu lang, um den Ball zu verarbeiten. Boyata bekommt seinen Fuß an die Kugel.

10. | Kamara will Uronen auf der linken Seite schicken, der Pass ist etwas zu steil und endet im Seitenaus. Ärgerlich für Finnland, denn Uronen hätte sehr viel Platz gehabt.

9. | Bislang gibt es kein Durchkommen für die Belgier, die Finnen verteidigen diszipliniert und lassen nichts zu.

6. | Hazard will einen Doppelpass mit Lukaku spielen, aber die Rückgabe des Stürmers ist zu ungenau und Toivio geht dazwischen.

3. | Wenig überraschend ist, dass Belgien sofort die Kontrolle über das Spiel übernimmt und sich in der finnischen Hälfte festsetzt.

1. | Es geht los!

Finnland vs. Belgien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Hymnen ertönen und in wenigen Minuten wird angestoßen.

Vor Beginn | Mit Dr. Felix Brych haben wir für dieses Spiel einen deutscher Unparteiischen.

Vor Beginn | Dagegen ist das Achtelfinale für Belgien nur ein Schritt auf dem Weg zu größeren Zielen. Die goldene belgische Generation um De Bruyne, Hazard und Lukaku ist nicht mehr die jüngste und sie will eine der wenigen Chancen, die ihr noch bleibt, nutzen, um endlich einen Titel einzufahren - es wäre der erste in der Geschichte Belgiens.

Vor Beginn | Aber egal, wie oft die Finnen aufs Tor schießen - wenn am Ende der Einzug ins Achtelfinale stehen sollte, wäre das für die Nation aus dem europäischen Norden auf jeden Fall historisch.

Vor Beginn | Bei den Finnen wird allerdings die Frage sein, wie viel Torgefahr sie heute entwickeln können. Seit Beginn des Turniers sind erst zwei finnische Schüsse aufs gegnerische Tor gegangen. Finnland könnte also einen Rekord einstellen: Seit 1980 hat keine Mannschaft in ihren drei Gruppenspielen einer Europameisterschaft insgesamt weniger als vier Schüsse aufs Tor abgegeben.

Vor Beginn | Finnland ist ein Gegner, mit dem sich die Belgier schwer tun: Sie sind gegen die Finnen seit sieben Duellen sieglos (drei Remis, vier Niederlagen), der letzte Sieg datiert aus dem Oktober 1968, als Belgien ein WM-Qualifikationsspiel 6:1 gewann.

Vor Beginn | Für Finnland ist nun vom 1. bis zum 4. Platz theoretisch noch alles möglich. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg von Dänemark, kommt alles darauf an, wie hoch Finnland verliert und mit welchem Ergebnis die Dänen sich durchsetzen. Auf solche Kalkulationen werden sich die Finnen aber sicherlich gar nicht erst einlassen wollen. Ihnen wird es darum gehen, gegen eine wenig eingespielte belgische Elf mindestens einen Punkt zu holen. Damit wäre der 3. Platz und womöglich auch das Vorrücken ins Achtelfinale gesichert und sogar der 2. Rang gar nicht so unwahrscheinllich.

Vor Beginn | Die Finnen begannen mit einem 1:0-Sieg gegen die Dänen, der aber angesichts der Ereignisse um Christian Eriksen nebensächlich wurde. Gegen Russland unterlag Finnland 0:1, hatte aber durchaus Gelegenheiten, um mindestens ein Remis rauszuholen.

Vor Beginn | Nach einem starken Start gegen Russland (3:0) taten sich die Belgier gegen Dänemark deutlich schwerer und lagen zur Pause verdient mit 0:1 hinten. Dann kam aber De Bruyne ins Spiel und drehte es fast im Alleingang, indem er ein Tor vorbereitete und ein weiteres erzielte.

Vor Beginn | Dass Belgien in der nächsten Runde dabei ist, ist bereits sicher, nur auf welchem Platz die Roten Teufel die Gruppenphase beenden, ist noch offen. Sollte Finnland heute gewinnen und Russland gleichzeitig gegen Dänemark keinen Dreier einfahren, wäre Belgien Gruppenzweiter. Bei einem russischen Sieg muss Finnland aber 3:0 gewinnen, um die Tabellenspitze zu erobern. Und Belgien kann bei einem russischen Sieg sogar noch Gruppendritter werden: Dann müssten sie allerdings mit 0:6 gegen die Finnen verlieren.

Vor Beginn | Belgien ist mit sechs Punkten bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, deshalb nutzt der belgische Trainer dieses Spiel, um munter durchzurotieren. Einzig Courtois, Denayer und Lukaku standen bereits gegen Dänemark in der Startelf. Spieler wie Hazard, De Bruyne und Witsel sind aber auch Kandidaten für die Startelf im Achtelfinale, vor allem die ersten beiden waren in den ersten zwei Spielen höchstens von der Bank gekommen, weil sie nicht völlig fit waren.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe B zwischen Finnland und Belgien.

Finnland vs. Belgien: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Finnland:

Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki

Belgien setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, Eden Hazard

Finnland vs. Belgien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Belgien ist gegen Finnland seit sieben Duellen sieglos (drei Remis, vier Niederlagen), der letzte Sieg gegen die Finnen datiert aus dem Oktober 1968, als die Belgier mit 6:1 in einem WM-Qualifikationsspiel gewannen.

In keinem der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Finnland und Belgien fielen mehr als zwei Tore.

Finnland hat in den bisherigen zwei Spielen bei der EM 2020 nur zwei Torschüsse abgegeben. Seit 1980 hat keine Mannschaft in ihren drei Gruppenspielen einer Europameisterschaft insgesamt weniger als vier Torschüsse abgegeben.

Belgien hat seit der 0:2-Niederlage gegen die Türkei bei der EM 2000 bei jeder seiner letzten vier großen Turnierteilnahmen (EM und WM) das letzte Spiel der Gruppenphase gewonnen.

Jedes der beiden Spiele Finnlands bei der EM 2020 endete 1:0, ein Sieg gegen Dänemark und eine Niederlage gegen Russland. Die einzige Mannschaft, bei der bei einer Europameisterschaft drei Spiele in Folge mit 1:0 endeten, war Griechenland bei der EM 2004 – am Ende feierten die Griechen damals den Titelgewinn.

Belgien kann zum zweiten Mal in Folge alle Spiele in der Gruppenphase eines großen Turniers gewinnen (nach drei Siegen bei der WM 2018). Es wäre das erste Mal, dass sie alle Spiele in der Gruppenphase bei einer Europameisterschaft gewinnen.

Nach vier Siegen in Folge im Oktober und November 2020 hat Finnland wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten acht Spiele gewonnen (zwei Remis und fünf Niederlagen) und in drei der letzten vier Partien kein Tor erzielt (allesamt Niederlagen).

Seit der WM 2014 sind die beiden europäischen Spieler mit den meisten Assists bei großen internationalen Turnieren (WM und EM) die beiden Belgier Eden Hazard (neun Torvorlagen) und Kevin De Bruyne (acht). Beim letzten Spiel gegen Dänemark assistierten beide Spieler und waren damit das erste Einwechselspieler-Duo seit Robin van Persie und Arjen Robben im Jahr 2008 (für die Niederlande gegen Frankreich), welches in einem EM-Spiel für dieselbe Mannschaft Tore vorlegte.

Eden Hazard hat in sieben Einsätzen für Belgien bei Europameisterschaften fünf Assists gegeben, darunter einen gegen Dänemark am zweiten Spieltag. Seit 1980 (Beginn der detaillierten Datenerfassung) ist Hazards Durchschnitt von einem Assist alle 98 Minuten der beste aller Spieler, die mindestens fünf Einsätze in diesem Wettbewerb hatten.

Joel Pohjanpalo hat bisher 42 Prozent der finnischen Schüsse bei der EM 2020 abgegeben (fünf von zwölf), kein anderer finnischer Spieler verzeichnete mehr als zwei Abschlüsse in diesem Turnier.

Finnland vs. Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Bei der EM 2021 wird heute der 3. Spieltag der Gruppe B gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Finnland und Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Finnland vs. Belgien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Belgien-Star Hazard will sein Spiel vor Finnland-Partie nicht ändern: "Muss ins Ein-gegen-Eins gehen"

Trotz seiner langwierigen Knöchelprobleme will der belgische Dribbelkünstler Eden Hazard auch weiterhin auf dem Platz die direkten Duelle suchen. "Mein ganzes Spiel dreht sich um Kontakte. Ich brauche diese Kontakte, ich muss ins Eins-gegen-eins gehen", sagte der Profi von Real Madrid am Sonntag.

Hazard wird genau wie die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Kevin De Bruyne und Axel Witsel im letzten EM-Gruppenspiel am Montag (21.00 Uhr/MagentaTV) in St. Petersburg gegen Finnland von Beginn an auflaufen. Der 30-Jährige plagte sich in der vergangenen und in dieser Saison mit Problemen am rechten Knöchel herum, die zudem Grund für Muskelverletzungen sein sollen.

Derzeit fühlt sich Hazard jedoch fit. "Ich habe nie an meinen Qualitäten gezweifelt", sagte der Offensivspieler, "aber ich wusste nicht, ob das mit meinem Knöchel noch einmal so wird wie vor zehn Jahren. Aber das ist das Leben."

Quelle: SID

