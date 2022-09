Nach Tod der Queen: Findet das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool heute in der Premier League statt?

In der Premier League sollte der FC Chelsea am Sonntag den FC Liverpool empfangen. GOAL zeigt Euch, ob das Spiel an diesem Wochenende stattfindet.

Der Tod von Queen Elizabeth II. erschütterte vor knapp anderthalb Wochen ganz Großbritannien. Als Zeichen des Respekts ruhte dort am vergangenen Wochenende der Sport. Der 7. Spieltag der Premier League wurde komplett verschoben.

An diesem Wochenende wird in der englischen Top-Klasse der Ball wieder rollen. Zum Abschluss des 8. Spieltags war am Sonntag, 18. September, das Top-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool terminiert.

Den Start in die Saison 2022/23 hatten sich beide Teams sicher anders vorgestellt. Die Blues liegen nach den ersten sechs Spielen mit zehn Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zudem gab es zum Champions-League-Auftakt eine 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb. Diese wurde Trainer Thomas Tuchel zum Verhängnis. Er wurde entlassen und durch Graham Potter ersetzt. Der 47-Jährige coacht Chelsea heute erstmals bei einem Premier-League-Spiel.

Noch etwas schwächer startete der FC Liverpool in die neue Spielzeit: Das Team von Trainer Jürgen Klopp sammelte bisher noch einen Punkt weniger als der heutige Kontrahent, auch in der Champions League mussten die Reds zum Start eine Niederlage hinnehmen (1:4 in Neapel).

FC Chelsea gegen den FC Liverpool - Findet das Top-Duell des achten Premier-League-Spieltags statt und wie sieht es mit den anderen Partien aus? GOAL beantwortet diese Frage.

Nach Tod der Queen: Findet das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool in der Premier League statt?

Am Montag gab die Premier League bekannt, dass sieben der zehn Premier-League-Spiele an diesem Wochenende ausgetragen und drei Spiele aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Königin verschoben werden.

Zu den drei verschobenen Spielen gehört auch die Partie FC Chelsea vs. FC Liverpool. Des weiteren findet auch das ebenfalls für Sonntag angesetzte Spiel zwischen Manchester United und Leeds United nicht statt. Am Samstag wird Brighton gegen Crystal Palace nicht ausgetragen. Außerdem wurden die Anstoßzeiten für zwei Spiele der Premier League geändert.

Ebenfalls am Montag hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) das für Donnerstag vorgesehene Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem Londoner Team des FC Arsenal und der PSV Eindhoven aufgrund fehlender Polizisten absagen müssen. Das ist auch der Grund, weshalb am Sonntag nicht an der Stamford Bridge gespielt werden kann.

Premier League: Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Spiel (Anstoß) Freitag, 16. September Aston Villa - FC Southampton (21 Uhr) Freitag, 16. September Nottingham Forest - FC Fulham (21 Uhr) Samstag, 17. September Wolverhampton Wanderers - Manchester City (13.30 Uhr) Samstag, 17. September Newcastle United - AFC Bournemouth (16 Uhr) Samstag, 17. September Tottenham Hotspur - Leicester City (18.30 Uhr) Sonntag, 18. September FC Brentford - FC Arsenal (13 Uhr) - Die Premier League im LIVE-STREAM bei WOW sehen! Sonntag, 18. September FC Everton - West Ham United (15.15 Uhr)

Die Übertragung der Premier League live im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen auch in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender sicherte sich diese bis einschließlich der Saison 2024/25.

Damit steht fest, dass die Partien des 8. Spieltags nicht kostenlos im Free-TV zu sehen sind, sondern nur exklusiv bei Sky.

Wie der Name Pay-TV-Sender bereits erklärt, musst Ihr bezahlen, um die Spiele aus der wohl besten Liga der Welt live verfolgen zu können.

Die Premier League live im TV auf Sky sehen

Sky ist nicht nur im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League, sondern auch an den Samstagsspielen und Spielen in englischen Wochen der Bundesliga. Um diese Spiele sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket.

Wer die Spiele der Premier League live bei Sky verfolgen möchte, für den ist das Bundesliga-Paket aber nicht ausreichend. Sehen könnt Ihr die Spiele aus der englischen Top-Liga zum einen mit dem Sport-Paket, zum anderen mit dem kombinierten Sport- und Bundesliga-Paket.

Hier gibt es alle Informationen zu den unterschiedlichen Sky-Paketen.

Die Premier League im LIVE-STREAM: Übertragung mit Sky Go und WOW

Sky überträgt alle Spiele der Premier League auch im LIVE-STREAM. Sky-Kunden haben die Möglichkeit, die Spiele via Sky Go auf dem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV live zu verfolgen.

Dafür benötigt Ihr die kostenlose App Sky Go auf dem jeweiligen Endgerät. Nach einer Anmeldung mit Euren Sky-Zugangsdaten könnt Ihr Euch das Spiel dann ansehen.

Die Premier League im LIVE-STREAM via WOW

Wer kein entsprechendes Sky-Abo abgeschlossen hat, sich die Premier League aber nicht entgehen lassen will, der kann sich bei WOW, ehemals Sky Ticket, anmelden und den Streamingdienst von Sky nutzen. Das Live-Sport-Paket kostet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 29,99 Euro im Monatsabo.

Die Premier League live: Der LIVE-TICKER von GOAL

