Doppelte Chance in Finalrunde um Olympia: DFB-Frauen treffen erst auf Frankreich

Die DFB-Frauen haben zwei Chancen, sich das Ticket für die Olympischen Spiele zu sichern. Das ergab die Auslosung am Montag.

WAS IST PASSIERT? Die deutschen Fußballerinnen haben für die Finalrunde um die Olympia-Teilnahme im Februar ihr Wunschlos erwischt. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch trifft im Halbfinale der Nations League auf Frankreich, muss aber auswärts antreten. Die andere Begegnung bestreiten Weltmeister Spanien und die Niederlande. Dies ergab die Auslosung der Endrunde (23./28. Februar) am Dienstag in Nyon.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dies bedeutet eine doppelte Olympia-Chance für die DFB-Auswahl. Zwei Paris-Tickets werden noch ausgespielt, Frankreich ist als Gastgeber der Sommerspiele 2024 automatisch qualifiziert. Gelangen die Französinnen ins Endspiel, reicht der dritte Platz für die Teilnahme. Im kleinen Finale müsste Deutschland allerdings auch auswärts ran.

Beim Finalturnier der Nations League wird Hrubesch die Vize-Europameisterinnen weiterhin betreuen. Ob der 72-Jährige im Erfolgsfall auch bei den Olympischen Spielen an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Verpasst die DFB-Auswahl die Qualifikation für Paris, steht das nächste große Turnier erst im Sommer 2025 an. Dann steigt die Europameisterschaft in der Schweiz, die European Qualifiers beginnen im April.