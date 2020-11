Final-Four-Turnier der UEFA Nations League: Termin, Ort, Teams und Co. - alle Infos zum Finalturnier

Das Final-Four-Turnier zur UEFA Nations League steht auf dem Programm. Goal verrät alles rund um die Austragung: Ort, Termin, Übertragung und Co.

Die UEFA geht bei ihrer zweiten Ausgabe bereits in das zweite Finalturnier. Doch welche Teams gehen überhaupt an den Start und wann geht das Turnier über die Bühne?

Die vier Gruppensieger der A-Ligen 1 bis 4 haben es geschafft und sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Nun spielen sie gegeneinander und tragen das Final-Four-Turnier der UEFA Nations League aus. Die deutsche Nationalmannschaft scheiterte in Gruppe 4 an den starken Spaniern.

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League: In diesem Artikel gibt es alle Informationen rund um die Übertragung, Termin, Ort, usw.

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League, Termin: Wann finden die Spiele statt?

Das Finalturnier der UEFA Nations League ist vom Teilnehmerfeld her bereits fix. Auch die Rahmentermine des Wettbewerbs sind festgelegt - nur ist das noch eine ganze Zeit hin. Erst in rund elf Monaten gehen die letzten Spiele über die Bühne.

Eigentlich wäre geplant gewesen, die Nations League im Juni / Juli 2021 zu beenden. Dies geht jedoch nicht, weil dann die EM ausgetragen wird.

Mehr Teams

Runde Datum, Uhrzeit Halbfinale 1 6. Oktober 2021 Halbfinale 2 7. Oktober 2021 Spiel um Platz 3 10. Oktober 2021 Finale 10. Oktober 2021

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League, Ort: Wo finden die Spiele statt?

Die Orte der Halbfinals, des Spiels um Platz 3 und auch des Endspiels um den zweiten Nations-League-Titel stehen nach aktuellem Stand der Dinge noch nicht fest. Im vergangenen Jahr 2019 wurden die vier Begegnungen um die Krone in ausgetragen. Soviel ist sicher: Der Austragungsort wird in einer der vier qualifizierten Nationen sein.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Am Ende setzte sich im Vorjahr der Gastgeber durch und wurde als erste Nation des Sieger des noch jungen Wettbewerbs. In einem spannenden Finale gegen die gewann Portugal seinerzeit mit 1:0.

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League, Teams: Welche Mannschaften nehmen teil?

In Liga A befanden sich während der Gruppenphase der Saison 2020/21 insgesamt 16 Nationen, die in vier Gruppen eingeteilt wurden. Die jeweiligen Gruppensieger stehen mittlerweile fast fest und haben sich so für das Final-Four-Turnier qualifiziert.

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League: Diese 4 Nationen nehmen teil









Final-Four-Turnier der UEFA Nations League: Wie ist der Modus?

In vier Gruppen wurde auserkoren, wer denn in Liga A die vier derzeit besten Nationen sind. Insgesamt wurden pro Gruppe sechs Spieltage absolviert, heißt es gab ein Hinspiel und ein Rückspiel.

Damit stehen für das im Oktober 2021 weitergeführte Turnier die vier Nationen fest. Weiter geht es dann mit zwei Halbfinalpartien, welche noch ausgelost werden.



Bild: imago images / ZUMA Wire

Final-Four-Turnier der UEFA Nations League: Läuft das Turnier live im TV und LIVE-STREAM?

Die Übertragungsrechte der UEFA Nations League liegen in dieser Saison hauptsächlich beim Ismaninger Streamingdienst DAZN. Der Sender zeigt / überträgt alle Spiele des Wettbewerbs im TV und auch im LIVE-STREAM.

Einzige Ausnahme ist dabei die deutsche Nationalmannschaft! Die Spiele der Mannschaft von Jogi Löw laufen nicht bei DAZN sondern im Free-TV (ARD und ZDF).

DAZN könnt Ihr mit einem Gratismonat buchen. Danach kostet ein Monat 11,99 Euro oder aber ein Jahresabo nur 119,99 Euro.