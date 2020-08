Partizans Filip Stevanovic: Das Serbien-Juwel, das schon mit 12 ein Star war

Schon als er 12 war, sprachen Partizans Fans hoffnungsvoll von Filip Stevanovic. Nun ist der Offensivmann eines der begehrtesten Talente Europas.

HINTERGRUND

7:1. Gegen den Erzrivalen, gegen Roter Stern. Selbst, wenn es damals nur die U13 war - die Fans von Belgrad nahmen dieses Ergebnis im Jahr 2015 genüsslich zur Kenntnis. Es war so ein großes Ereignis, dass sich Filip Stevanovic sogar nach seinem Debüt in der ersten Mannschaft, das er im Dezember 2018 als 16-Jähriger feiern durfte, daran erinnerte.

"Mein Jahrgang in der Jugend war der, der 2015 mit 7:1 gegen Roter Stern gewann", sagte er der offiziellen Webseite von Partizan, ehe er stolz ergänzte: "Und ich erzielte dabei einen Doppelpack."

Gerade mal zwölf Jahre alt war Stevanovic seinerzeit. Doch seine Leistung für die U13 in diesem unglaublichen Spiel gegen Roter Stern war so herausragend, dass er im Umfeld von Partizan bereits ein kleiner Star war. Die Fans erzählten sich ständig von dem Jungen, der dem Lieblingsfeind mal so richtig einen eingeschenkt hatte. Und konnten es kaum erwarten, ihn irgendwann bei den Profis zu sehen.

Filip Stevanovic: Mit 17 schon bei den Profis etabliert

Inzwischen sehen sie Stevanovic regelmäßig. Obwohl erst 17 Jahre alt, hat er sich bereits bei Serbiens Tabellenzweitem der vergangenen Saison etabliert. In allen drei Partien der neuen Spielzeit stand er auf dem Platz, vergangenes Jahr gelangen dem Offensivmann, der auf beiden Flügeln, aber auch als Zehner agieren kann, in 35 Pflichtspielen neun Tore und drei Vorlagen.

"Meine Lieblingsspieler sind Messi, Neymar und Ronaldinho", nennt Stevanovic große Vorbilder. Er ist dribbelstark, beidfüßig, schlau beim ersten Kontakt, schnell, schlägt herausragende Flanken. Und er ist offenbar ziemlich abgeklärt für sein Alter: "Um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt keine Anspannung verspürt, bevor ich reinkam", sagte er nach seinem Profi-Debüt vor gut eineinhalb Jahren.

Schon mit neun Jahren kam er in Partizans Nachwuchsakademie, in der auch Spieler wie Stevan Jovetic, Matija Nastasic oder Adem Ljajic ausgebildet wurden. Inzwischen hat er gespielt, vergangenes Jahr in der Gruppenphase zum Beispiel zweimal gegen das große .

Filip Stevanovic: Bayern, BVB, Leipzig und Co. schon dran?

Und die ganz großen Klubs sollen wegen Stevanovic bereits Schlange stehen. So berichtete im Frühjahr das Portal 90min, dass unter anderem der FC Bayern, und ein Auge auf den Teenager geworfen haben, der im Herbst 2019 schon erstmals im Kader von Serbiens U21-Nationalmannschaft stand.

Die Liste, so 90min weiter, lässt sich offenbar ausweiten auf praktisch jeden Topverein Europas. Auch , Liverpool, , Chelsea, , Juventus, Monaco oder ist der Name Stevanovic demnach schon mehr als nur ein Begriff.

Die Fans von Partizan, wo Stevanovic noch bis 2022 unter Vertrag steht, dürfte das nicht wundern. Sie wussten ja schon, dass er ein Star wird, als der geniale Techniker erst zwölf Jahre alt war.