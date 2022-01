Am 17. Januar 2022 findet findet die The Best-Gala statt. Dort werden jährlich die herausragendsten Vertreter der Fußballwelt ausgezeichnet. Veranstalter ist der Weltverband FIFA.

Dort werden der Weltfußballer, die Weltfußballerin, die Welttrainer im Männer- und Frauenbereich, der Welttorhüter und die Welttorhüterin gekürt. Zudem wird der Puskas Award für das schönste Tor und der FIFA Fan Award vergeben.

Den Abschluss machen die FIFA FIFPRO Weltauswahlen bei den Männern und Frauen sowie eine Fairplay-Auszeichnung. Auf den ersten Blick ähneln die Auszeichnungen denen bei der Ballon-d'Or-Gala sehr, doch worin liegt eigentlich der Unterschied?

FIFA Weltfußballer vs. Ballon d'Or: Was ist der Unterschied? GOAL klärt auf.

FIFA Weltfußballer vs. Ballon d'Or: Alle Informationen zu den The Best FIFA Football Awards

Veranstaltung The Best FIFA Football Awards Datum 17. Januar 2022 Ort Zürich, Schweiz Weltfußballer im Vorjahr Männer: Robert Lewandowski Frauen: Lucy Bronze

FIFA Weltfußballer vs. Ballon d'Or: Was ist der Unterschied?

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Vergabe der The Best FIFA Football Awards auch in diesem Jahr eine virtuelle Preisverleihung sein. Am 7. Januar wurden die Finalisten für den Weltfußballer-Award bei den Frauen und Männern bekanntgeben.

Bei den Frauen dürfen sich Jennifer Hermoso (Spanien/FC Barcelona), Sam Kerr (Australien/FC Chelsea), und Ballon-d'Or-Siegerin Alexia Putellas (Spanien/FC Barcelona) Hoffnungen machen.

Bei den Männern sind Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern), der jüngste Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona/PSG) und Mohamed Salah (Ägypten/FC Liverpool) die drei Finalisten.

Man sollte also meinen, dass Putellas und Messi, die Ende November 2021 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurden, auch bei der FIFA-Gala die Preise abräumen werden. Doch das muss nicht so sein, denn die Vergaben unterscheiden sich durchaus.

Darin unterscheiden sich Ballon d'Or und der Weltfußballer der FIFA

Der Ballon d'Or wird jährlich von der französischen Zeitschrift France Football verliehen. Die Redaktion erstellt dabei eine Shortlist mit 30 Kandidaten, die für den Award zur Wahl stehen. Danach stimmt eine internationale Jury aus Fachjournalisten mit einem Vertreter pro Land vergeben. Die entscheidenden Kriterien sind dabei "Individuelle und kollektive Leistungen (Erfolgsbilanz) während des Jahres", "individuelle Klasse des Spielers (Talent und Fairplay)" und "Karriere des Spielers".

Jeder Juror benennt fünf Spieler und verteilt je nach Rang Punkte. Dessen Favorit erhält sechs Punkte. Die restlichen vier genannten Spieler erhalten vier, drei, zwei und einen Punkt.

Kurz zusammengefasst kann man also sagen, dass Journalisten den Sieger beim Ballon d'Or küren.

Das sieht bei den Auszeichnungen bei The Best anders aus. Dort werden elf Spieler zur Wahl gestellt. Auch hier entscheidet eine internationale Jury über den Gewinner, diese setzt sich wie folgt zusammen:

aktuelle Trainer aller Nationalteams (einer pro Team)

aktuelle Spielführer aller Nationalteams (einer pro Team)

ein Fachjournalist aus jedem durch ein Nationalteam vertretenen Land

registrierte Fans auf FIFA.com

Beim Weltfußballer der FIFA entscheiden neben ausgewählten Journalisten auch aktive Trainer und Spieler sowie die Fans.

Die Stimmen jeder Jury-Gruppe machen 25 Prozent - egal, wie viele Personen der jeweiligen Gruppe angehören. Es gibt lediglich eine Einschränkung: Die abstimmenden Spieler und Trainer dürfen nicht für sich selbst abstimmen. Jeder hat drei Stimmen und verteilt damit seine Punkte (5, 3, 1).

FIFA Weltfußballer vs. Ballon d'Or: Die letzten Gewinner bei The Best

Zwischen 2010 und 2015 verschmolzen Weltfußballer der FIFA und der Ballon d'Or zu einer gemeinsamen Zeremonie, dem FIFA Ballon d'Or.

2016 machte die FIFA aber wieder ihr eigenes Event. Zum 25. Jubiläum der Wahl zum FIFA-Weltfußballer entschied der Weltverband, "den prestigeträchtigsten Preis in eine neue, moderne Richtung zu lenken", wie man damals erklärte. Folglich kann es in einem Jahr also zwei Weltfußballer geben.

Die Gewinner seit 2016: