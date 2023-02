FIFA The Best: Lionel Scaloni ist der Trainer des Jahres 2022

Alle Drei holten mit ihrem Team 2022 Titel - aber nur einer ist Welttrainer des Jahres geworden: Lionel Scaloni räumte den Preis am Montag ab.

WAS IST PASSIERT? Lionel Scaloni ist am Montagabend als bester Trainer des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Die Übergabe des Preises fand bei der FIFA-Gala The Best in Paris statt. Der Coach landet in der Endabstimmung vor Pep Guardiola von Manchester City und Carlo Ancelotti von Real Madrid.

WAS IST DER HINTERGRUND? Scaloni holte mit Argentinien beim Turnier in Katar duch einen Final-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich den WM-Titel.

Guardiola sicherte sich mit seinem Team in einem Herzschlagfinale vor dem FC Liverpool den Titel in der englischen Premier League.

Ancelotti gewann mit Real Madrid durch ein 1:0 im Endspiel gegen den FC Liverpool den Titel in der Champions League.