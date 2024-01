Pep Guardiola ist der Welttrainer des Jahres 2023

Die Nationaltrainer, Kapitäne, Journalisten und Fans haben abgestimmt und den besten Trainer 2023 gewählt.

WAS IST PASSIERT? Pep Guardiola von Manchester City ist Welttrainer des Jahres 2023. Er bekam die Auszeichnung am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in London. Guardiola setzte sich gegen Simone Inzaghi von Inter Mailand und Luciano Spalletti von Napoli durch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im vergangenen Jahr hatte Argentiniens WM-Coach Lionel Scaloni den Titel bekommen. Er setzte sich gegen Pep Guardiola und Carlo Ancelotti (Real Madrid) durch.

Bei der Abstimmung geben die Kapitäne und Trainer aller Nationalmannschaften ihre Stimme ab. Darüber hinaus dürfen auch Journalisten und Fans mitstimmen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guardiola holte mit Man City in der vergangenen Saison das langersehnte Triple. Im Finale der Champions League schlugen die Engländer das von Simone Inzaghi trainierte Team von Inter Mailand mit 1:0.

Luciano Spalletti führte Napoli sensationell zum ersten Titel in der Serie A seit 1990. Danach verließ er die Süd-Italiener und übernahm Italiens Nationalmannschaft.