FIFA The Best: Lionel Messi ist der Weltfußballer des Jahres 2023

Die Nationaltrainer, Kapitäne und Fans haben abgestimmt und den besten Spieler des Jahres 2023 als Weltfußballer ausgezeichnet.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi von Inter Miami ist der Weltfußballer des Jahres 2023. Er bekam die Auszeichnung am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in London. Messi setzte sich gegen Erling Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain durch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im vergangenen Jahr hatte sich noch Messi den Titel gesichert. Er setzte sich gegen Mbappé und Karim Benzema durch.

Bei der Abstimmung geben die Kapitäne und Trainer aller Nationalmannschaften ihre Stimme ab. Darüber hinaus dürfen auch Journalisten und Fans mitmachen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland holte mit Manchester City in der Saison 2022/23 das Triple. Im Finale der Champions League schlugen die Citizens Inter Mailand mit 1:0. Aktuell fällt der Norweger wegen einer Fußverletzung aus.

Messi wurde zusammen mit Mbappé mit PSG französischer Meister. Mit Inter Miami gewann der Argentinier auch kurz nach seinem Wechsel noch den Leagues Cup.