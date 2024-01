FIFA The Best: Aitana Bonmatí ist die Weltfußballerin des Jahres 2023

Die Nationaltrainer, Kapitäne, Journalisten und Fans haben abgestimmt und die beste Spielerin 2023 ausgezeichnet.

WAS IST PASSIERT? Aitana Bonmatí vom FC Barcelona ist Weltfußballerin des Jahres 2023. Sie bekam die Auszeichnung am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in London. Bonmatí setzte sich gegen Linda Caicedo von Real Madrid und Jenni Hermoso von Tigres durch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im vergangenen Jahr hatte Alexia Putellas vom FC Barcelona den Titel bekommen. Sie setzte sich gegen Alex Morgan (Orlando / San Diego) und Beth Mead (Arsenal) durch.

Bei der Abstimmung geben die Kapitäne und Trainer aller Nationalmannschaften ihre Stimme ab. Darüber hinaus dürfen auch Journalisten und Fans mitstimmen.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bonmatí holte zusammen mit Hermoso bei der WM in Australien und Neuseeland den ersten Titel Spaniens. Bonmatí wurde dabei als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.

Caicedo glänzte ebenfalls bei der WM und führte Kolumbien unter anderem zu einem 2:1-Sieg gegen das favorisierte DFB-Team. Sie erzielte in diesem Duell das 1:0 mit einem Traumtor selbst.