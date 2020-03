FIFA spendet zehn Millionen Dollar an WHO

Die FIFA will die Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützen und spendet für den Kampf gegen Corona rund neun Millionen Euro.

Der Weltverband FIFA spendet angesichts der Corona-Pandemie zehn Millionen Dollar (knapp neun Millionen Euro) an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Dienstag in einer Mitteilung an.

"Dank unsere soliden finanziellen Situation ist die FIFA in der Lage, proaktive Solidaritätsmaßnahmen zu unterstützen, die speziell auf die Corona-Krise abzielen. Daher schlage ich konkret eine Zehn-Millionen-Dollar-Spende an den COVID-19- Solidaritätsfonds der WHO vor", sagte Infantino.

FIFA-Boss will globalen Fonds ins Leben rufen

Zudem schlug der FIFA-Boss vor, einen globalen Fonds ins Leben zu rufen, um "den von der Krise betroffenen Mitgliedern der Fußballfamilie zu helfen." Zudem will Infantino jeden dazu animieren, diese Bemühungen zu unterstützen.

Zuvor hatte die FIFA bereits eine Kampagne mit sechs prominenten Trainerinnen und -Trainern gestartet, um das Problembewusstsein beim Kampf gegen die Pandemie zu schärfen. Damit unterstützt die FIFA die WHO auch bei ihrem Fünf-Punkte-Plan zur Eindämmung des Coronavirus.