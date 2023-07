FIFA plant neue Revolution bei der Abseits-Regelung

Nach dem Videoschiedsrichter und der Handspielregel plant die FIFA wohl die nächste Regelrevolution.

WAS IST PASSIERT? Die FIFA plant eine neue Revolution bei der Abseitsregel. Ein Vorschlag von Arsène Wenger, Chef der Globalen Weiterentwicklung Fußball bei dem Weltverband, soll in den kommenden Jahren getestet werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit dem neuen Vorschlag befindet sich ein Spieler erst dann im Abseits, wenn er mit dem kompletten Körper näher am Tor als der letzte Feldspieler der gegnerischen Mannschaft ist. Heißt: Ein Spieler kann sich schon einen Vorsprung gegenüber eines Verteidigers erarbeitet haben und befindet sich dennoch nicht im strafbaren Abseits. Ein großer Unterschied zur aktuellen Regelung, in der ein Spieler sich dann im Abseits befindet, sobald er mit einem Körperteil, mit welchem er ein Tor erzielen kann, vor dem letzten Feldspieler steht.

WIE GEHT ES WEITER? Laut dem englischen Mirror soll die neue Regelung zunächst in Frankreich, der Niederlande und Schweden getestet werden, offiziell eingeführt könnte die Regelung frühstens ab der Saison 2025/26 – Wenn sich die FIFA dafür entscheidet.

