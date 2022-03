Die Weltmeisterschaft ist das wohl größte Turnier im Weltfußball - hier spielen die größten Stars aus der ganzen Welt um die weltweit bedeutsamste Trophäe.

In diesem Jahr ist es wieder so weit und es wartet eine nicht ganz unumstrittene WM in Katar auf die Fußball-Fans. Weltmeisterschaften waren bis dato immer besondere Ereignisse in der Sportgeschichte, aber was wissen wir über die Organisation, die diese tatsächlich veranstaltet? GOAL zeigt Euch, was Ihr über die FIFA wissen müsst und wer sie leitet.

Wofür steht FIFA?

FIFA steht für "International Federation of Association Football". Die FIFA ist der Weltverband des Fußballs und für die Organisation der größten und bedeutsamsten Fußballturniere – wie der Weltmeisterschaft – verantwortlich.

Die FIFA wurde ursprünglich 1904 gegründet, um internationale Wettbewerbe in Europa zu kontrollieren. Inzwischen sind die Verbände aber gewachsen und verbinden sechs weitere regionale Konföderationen in Afrika, Asien, Europa, Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik, Ozeanien und Südamerika.

Die FIFA mit Sitz in Zürich ist der wichtigste Organisator von Turnieren weltweit – darunter fällt natürlich die Weltmeisterschaft.

Wer ist der aktuelle FIFA-Präsident?

Ipinyomi

Der aktuelle FIFA-Präsident ist Gianni Infantino, der Sepp Blatter im Februar 2016 ablöste. Infantino, ein Schweiz-Italiener, war zuvor seit 2009 Generalsekretär der UEFA und begann im Jahr 2000 bei der UEFA zu arbeiten.

Seine Ernennung erfolgte während des FIFA-Kongresses im Jahr 2016 in der Folge des FIFA-Korruptionsfalls 2015, um den in Ungnade gefallenen Sepp Blatter zu ersetzen.

Nach dem FIFA-Skandal fiel Infantino jedoch auch mit fragwürdigen Schlagzeilen auf, so zum Beispiel, als die Panama Papers enthüllten, dass die UEFA Geschäfte mit Zahlen gemacht hat, zu denen sie jegliche Verbindung zuvor bestritten. Infantino erklärte anschließend, er sei "bestürzt“ über die Berichte – und sagte, er habe sich nie persönlich mit den beteiligten Parteien befasst.

Infantino war für die Erweiterung der Europameisterschaft 2016 auf 24 Mannschaften verantwortlich und hat sowohl in der UEFA Nations League als auch in der UEFA Euro 2020, die in 13 europäischen Nationen stattfand, eine entscheidende Rolle gespielt.

Was ist mit Sepp Blatter passiert?

@AFP

Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter sitzt derzeit ein sechsjähriges Verbot der Teilnahme an allen fußballbezogenen Aktivitäten aus, nachdem Ermittlungen ergeben haben, dass er in eine Reihe von Korruptionsfällen verwickelt war, obwohl er solche Berichte weiterhin bestreitet.

Ermittlungen von US-amerikanischen und schweizerischen Behörden ergaben, dass Blatter 2011 an "illoyalen Zahlungen" an Michel Platini beteiligt war.

Blatter war der achte Präsident der FIFA und hatte sein Amt 17 Jahre lang inne, bevor seine Amtszeit von der Ethikkommission der FIFA beendet wurde, nachdem bekannt wurde, dass er an Bestechungsgeldern beteiligt war, um Katar als Gastgeber für die Weltmeisterschaft 2022 zu benennen.

Die Kontroverse um Blatter dreht sich allerdings nicht nur um seine angebliche Geldkorruption, ihm wurden auch mehrere frauenfeindliche Äußerungen von ehemaligen und aktuellen Spielerinnen vorgeworfen. Die frühere Torhüterin der US-Frauennationalmannschaft, Hope Solo, hat behauptet, der ehemalige Präsident habe sie während der Ballon-d'Or-Zeremonie 2013 mehrmals unangemessen berührt.

Der heute 86-Jährige hat in der Vergangenheit auch erklärt, dass Rassismus im Fußball sofort durch einen einzigen Händedruck auf dem Spielfeld gelöst werden könnte. Der Guardian berichtete, dass er zugab, dass lateinamerikanische Länder John Terry für eine außereheliche Affäre "applaudieren" würden.