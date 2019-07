Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat vom Weltverband noch einmal nachdrücklich die Herausgabe von rund 60 wertvollen Uhren verlangt, die ihm seiner Meinung nach zustehen. "Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich will meine Uhren zurück und erwarte eine positive Antwort. Ansonsten geht die Angelegenheit vor Gericht", sagte der 83-jährige Schweizer in einem Interview mit der BBC.

Blatter hatte bereits im Mai angekündigt, seinen Nachfolger Gianni Infantino verklagen zu wollen. Ihm gehe es um seine Integrität, zudem auch um die Rückgabe persönlicher Gegenstände. "Das ist eine Frage des Respekts", wiederholte er bei der BBC.

Der Walliser betonte, dass er grundsätzlich mit sich und der Welt im Reinen sei, auf die Rückgabe der umfangreichen Uhrensammlung bestehe er aber. Die FIFA hatte jüngst den Anschuldigungen ihres früheren Chefs widersprochen und auf eine angebliche Übergabe der Zeitmesser im vergangenen Jahr verwiesen.

Blatter behauptet aber nach wie vor, dass er nur die billigeren Chronographen erhalten habe. Er betonte, dass er nur die Uhren zurückbekommen wolle, die ihm als Privatperson gehören. Uhren, die er in seiner Funktion als FIFA-Boss geschenkt bekommen habe, könnten im Besitz des Verbandes bleiben.

“Give me my watches! There is no respect”. Here’s Blatter on starting legal action against FIFA over 60 of his watches he says they’re withholding. Fifa say the views of their disgraced ex-president should be seen "against the background of his own conduct in office over decades” pic.twitter.com/gOqJWLrKvC