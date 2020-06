1,5 Milliarden Dollar: FIFA schnürt Corona-Hilfspaket

Um die Mitgliedsverbände zu unterstützen, hat die FIFA nun ein großes Hilfspaket bereitgestellt. Dieses umfasst insgesamt 1,5 Millarden Dollar.

Der Weltverband FIFA stellt seinen 211 Mitgliedsverbänden zur Bekämpfung der Auswirkungen der Coronakrise 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Das Hilfspaket soll aus direkten Zuschüssen und Darlehen bestehen, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Donnerstag sagte, es sei einstimmig beschlossen worden.

"Manche Verbände sind in einer bedrohlichen Lage. In einigen Ländern ist der Gipfel der Krise noch gar nicht erreicht", erklärte Infantino: "Wir hoffen, dass wir mit diesem Plan ein bisschen helfen können."

Die nationalen Verbände sollen jeweils 1,5 Millionen Dollar an Unterstützung erhalten, darunter 500.000 Dollar für den Frauenfußball. Zudem kann jeder Verband - abhängig von seinen Jahreseinnahmen - bis zu fünf Millionen Dollar an zinslosen Darlehen beantragen. Die zweckmäßige Verwendung der Gelder will die FIFA "streng" kontrollieren.