FIFA 23, Ultimate Team: Chemie-Revolution, neuer Modus, Cross-Play - das ändert sich in FUT

Die meisten FIFA-Zocker erfreuen sich am Modus Ultimate Team. GOAL blickt auf alle Neuerungen in FUT 23.

Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint FIFA 23, der letzte Teil der berühmten Fußballsimulation von EA SPORTS unter diesem Namen, auf dem Markt! Der Hersteller hat vor allem Fans des Modus Ultimate Team lange zappeln lassen, doch mittlerweile wurden die ersten Neuerungen in FUT veröffentlicht.

So viel vorab: Das alte Chemie-System wird es in FUT 23 nicht mehr geben! Statt dem Ziel, einen Wert von 100 durch verschiedene Verbindungen innerhalb deines Traum-Teams zu erreichen, wird es künftig ein Sterne-System geben. Wie das funktionieren soll, erklärt GOAL im Laufe des Artikels.

Außerdem: Ein neuer Spielmodus wird kommen, die WM 2022 ist Teil von Ultimate Team und Cross-Play sorgt für einige Veränderungen.

FIFA 23, Ultimate Team: Neuer Spielmodus 'FUT Moments' kommt

Nur wenige können sich in Ultimate Team für Offline-Modi wie Squad Battles begeistern. EA SPORTS will das in diesem Jahr offenbar ändern. Mit 'FUT Moments' wird ein neuer Modus ins Spiel integriert, der durchaus interessant klingt.

Dabei geht es darum, einzelne teils historische Spielszenen nachzustellen und dafür Belohnungen zu erhalten. Kylian Mbappe erzielt im realen Leben ein traumhaftes Volleytor von der Sechzehner-Kante nach Flanke von Lionel Messi? Gut möglich, dass dieser Treffer schon bald als Challenge in FUT Moments zu finden ist.

Dabei handelt es sich um schnelle Aufgaben, die bei erfolgreicher Meisterung in wenigen Sekunden oder Minuten beendet sind. Man muss kein ganzes Spiel gegen den Computer spielen!

Mit FUT Moments kommt auch eine neue Währung ins Spiel. Bislang gab es Münzen und FIFA Points, mit denen Packs oder Spieler gekauft werden können. Künftig wird es eine neue Sterne-Währung zusätzlich geben, diese kann in FUT Moments gesammelt werden und beispielsweise für Spieler oder Packs eingetauscht werden.

EA SPORTS

FUT 23: Chemie ändert sich in Ultimate Team komplett

In Sachen Chemie kommt es in FIFA 23 zu einer Revolution! EA SPORTS trennt sich vom bewährten System mit maximal 100 Chemie-Punkten pro Aufstellung und maximal 10 pro Spieler in der Startformation. Auch die Links zwischen den Spielern wird es im neuen FUT nicht mehr geben.

Stattdessen werden Sterne angewandt, jeder Spieler kann zwischen 0 und 3 Sterne aufweisen. Durch den Wegfall der Links müssen Spieler, die aufgrund ihrer Liga, ihres Vereins oder ihrer Nationalität zueinander linken und sich gegenseitig Chemie-Punkte geben, nicht mehr nebeneinander innerhalb der Formation aufgestellt werden.

Beispiel: Während Manuel Neuer in FIFA 22 als Torwart noch auf Bayern-, Deutschland-, Icon- oder Hero-Links in der Innenverteidigung angewiesen war, ist es im neuen Teil möglich, dem Nationaltorhüter auch Chemie-Sterne zu geben, indem beispielsweise Sadio Mané auf dem linken Flügel aufgestellt wird.

Anderes Beispiel: Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold und Linksverteidiger Andrew Robertson würden sich in einer Startformation ohne direkte Verbindung ebenfalls Chemie geben, da beide vom FC Liverpool stammen.

Ziel des Herstellers ist es, die Zocker noch flexibler ihr Team gestalten zu lassen. Es besteht also Hoffnung, dass in Zukunft deutlich kreativere Mannschaften in FUT zu sehen sein werden.

Noch eine kleine Neuerung: Attribute von Spielern mit 0 Chemie-Sternen werden NICHT negativ beeinflusst, lediglich der Boost aufgrund von Chemistry Styles hängt von einer höheren Chemie ab. Zieht man also einen neuen Spieler, den man gerne testen will, der aber überhaupt keine Verbindung zur aktuellen Mannschaft hat, kann man ihn problemlos für ein paar Games anzocken.

FIFA 23, Ultimate Team: So beeinflusst Cross-Play den FUT-Modus

Cross-Play wird endlich auch Teil von Ultimate Team, doch wie in den anderen Spielmodi wird es nur in 1vs1-Matches zum Einsatz kommen - vorerst. Somit kann in Rivals, Online-Freundschaftsspielen, Champions und Online-Draft auf Spieler der gleichen Konsolengeneration (zum Beispiel PS5 und Xbox Series X) getroffen werden.

Zudem wird Cross-Play Einfluss auf den Transfermarkt haben. Erstmal gibt es einen globalen Transfermarkt für die Konsolen und Google Stadia, nur PC-Spieler schauen hier in die Röhre und haben weiterhin ihren eigenen Transfermarkt. Der neue, kombinierte Markt könnte durchaus Einfluss auf das Trading haben.

FIFA 23, Ultimate Team: Neue Icons und FUT Heroes

Auch im neuen Teil wird es wieder neue Icons und FUT Heroes geben. Bislang wurden nur wenige bestätigt, wir sammeln sie für Euch.

Neue Icons in FIFA 23:

Neue Heroes in FIFA 23:

Yaya Touré

Park Ji-Sung

Ricardo Carvalho

Claudio Marchisio

FUT 23: FIFA World Cup 2022 wird gefeiert

Im Winter findet in Katar die Fußball-WM 2022 statt - und diese wird auch Teil von Ultimate Team. Bereits bekannt war, dass jeder Vorbesteller der Ultimate Edition vor dem 21. August eine kostenlose World-Cup-Hero-Karte erhalten wird. Doch es wird noch viele weitere Spezialkarten rund um die WM geben.

Zudem spricht der Hersteller in den Pitch Notes von "dynamischem Content", es darf also davon ausgegangen werden, dass es die beliebten Live-Karten, welche sich anhand von Resultaten im realen Leben upgraden, auch zur WM geben wird.

Neue Möglichkeiten für Gestaltung des FUT-Stadions

Traditionell wird es auch bei der Gestaltung des eigenen Stadions in Ultimate Team neue Möglichkeiten geben.

Beispielsweise soll es ein neues Dach, neue visuelle Effekte, neue Trophäen für den Spielfeldrand und animierte Choreographien geben. Letztlich muss man sagen, dass den meisten Spielern ihr eigenes Stadion schon in den vorherigen Teilen relativ egal war.