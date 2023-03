FIFA 23: Sydney Leroux beschwert sich über FIFA-Grafiken - "Werden meine Kinder erschrecken!"

FIFA 23 hat sich die Rechte an der Women's Soccer League und Women's Champions League gesichert. Die neuen Grafiken überzeugen nicht alle.

WAS IST PASSIERT? Das Videospiel FIFA 23 hat sich die Rechte an der Women's National League und der Women's Champions League gesichert und ein weitreichendes Update mit neuen Grafiken auf den Markt gebracht. Die neuen Grafiken kommen jedoch nicht unbedingt gut an.

WAS WURDE GESAGT? Caprice Dydasco, Verteidigerin von Houston Dash, zeigte sich zwar "dankbar" aber sagte: "Das repräsentiert mich nicht!" Angel-City-Star Sydney Leroux ging noch einen Schritt weiter und schrieb zu ihrem eigenen Game-Face: "Du wirst meine Kinder erschrecken."

Leroux änderte sogar das Profilbild ihres Twitteraccounts auf das alles andere als realistische FIFA-Ebenbild ihrer selbst.

WIE GEHT ES WEITER? Die WNSL startet am 25. März ihre elfte Saison, während in der Women's Champions League die Viertelfinal-Rückspiele anstehen. Der FC Bayern als auch der VfL Wolfsburg haben nach guten Hinspiel-Ergebnissen große Chancen auf den Einzug in das Halbfinale.