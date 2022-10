FIFA 23, Patch: Diese Änderungen bringt das erste große Gameplay-Update

In FIFA 23 erscheint nun das erste große Gameplay-Update. Welche Änderungen kommen mit dem Patch also? GOAL blickt auf alle Informationen.

In FIFA 23 erwartet die Community den zweiten Patch. Dieser soll jedoch deutlich mehr Veränderungen mit sich bringen als der erste - besonders das Gameplay dürfte sich dann ändern.

Wie jedes Jahr wird FIFA 23 bereits nach wenigen Wochen in Form von Patches verändert. Mögliche Fehler werden aus dem Spiel entfernt, Schüsse werden teilweise schwächer oder die Geschwindigkeit mancher Aktionen angepasst, je nachdem, was zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so richtig passt. Und auch in FIFA 23 ist es nun so weit, so dass auf die Community ein deutlich verändertes Gameplay zukommen könnte.

Das erste große Gameplay-Update erscheint in FIFA 23. GOAL fasst alle bekannten Informationen zusammen!

FIFA 23 Patch #1 bereits mit kleinen Änderungen erschienen

Das erste Title Update ist in FIFA 23 bereits am 04.10.2022 erschienen, großartige Veränderungen wurden dort jedoch noch nicht vorgenommen. Die FIFA-Community dürfte erst bei dem zweiten Update mehr Überarbeitungen feststellen, blicken wir aber zu Beginn auf den ersten Patch. Diese Neuerungen gab es im Title Update 1:

Fehler beim Aktualisierungsprozess

Systemdienst kann nicht gestartet werden

Die Anwendung hat einen nicht behebbaren Fehler festgestellt

Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das auftreten konnte, wenn ein Gerät mit Force-Feedback während der Wiedergabe des Titels an den PC angeschlossen war

Hier wurde an dem Gameplay somit noch nicht herumgeschraubt, das wird nämlich im zweiten Title-Update erwartet.

Wann erscheint der zweite Patch in FIFA 23?

Der zweite Patch, welcher deutlich mehr Fehlerbehebungen und Modifikationen beinhalten wird, erscheint am 12.10. um 11 Uhr.

FIFA 23 Title-Update #2: Das erste große Gameplay-Update

Inwiefern wird sich das Spiel mit dem zweiten Patch also ändern? In der Vergangenheit wurde das erste große Update seitens der FIFA-Community oft stark kritisiert, da das Gameplay im Anschluss in vielen Fällen ganz einfach zu langsam wurde. Wie die FIFA-Spieler die Änderungen annehmen, wird sich in den darauffolgenden Tagen aber zeigen.

Werfen wir also einen Blick auf die von EA bekannt gegebenen Änderungen zum zweiten Title Update in FIFA 23:

Änderungen:

Wenn man sich einen Tausch zwischen positionsfremden Spieleritems in der Vorschau ansieht, gibt es nun eine Chemieanzeige auf den Spieleritems.

Wir haben die Pack-Öffnungs-Animationen beim Einlösen von Stadionitems aus Aufgaben-Boni, Division-Rivals-Boni, Squad-Battles-Boni und FUT-Champions-Boni entfernt.

Wir haben mehrere Bildschirme entfernt, die vor dem Spielen einzelner FUT Moments angezeigt wurden.

Wenn man das Aktions-Kreismenü nutzt, werden die Sekundärpositionen eines Spieleritems nun oben links auf dem Bildschirm angezeigt.

Problembehebungen:

Bei manchen SBC-Boni fehlte der "Untauschbar"-Hinweis.

Dabei handelte es sich lediglich um ein visuelles Problem. In den SBC-Beschreibungen wurden SBCs mit untauschbaren Boni als solche bezeichnet.

Die "Meldung nicht mehr anzeigen"-Option wurde nicht umgesetzt, wenn man auf dem Team-Bildschirm Teamaktionen ausführte.

In Squad Battles wurde der Ingame-Spielstand nicht immer korrekt angezeigt.

Gameplay Änderungen:

Gelupfte Elfmeter können nur zum mittleren Tordrittel ausgeführt werden.-

Wir haben die Flugbahn der gelupften Elfmeter angepasst, um sie insgesamt etwas abzusenken.

Wir haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man den Ball mit fairen Zweikämpfen erobern kann.

Wir haben die Ballgeschwindigkeit bei sämtlichen Flachpässen erhöht.

Wir haben die Präzision von Lupfern erhöht.

Problembehebungen:

Gelegentlich reagierten die Torhüter zu schnell auf bestimmte Schüsse.

Schulterrempler von hinten führten in manchen Fällen nicht dazu, dass ein Foul gepfiffen wurde, obwohl das eigentlich der Fall hätte sein müssen.

Gelegentlich postierten sich die Keeper beim Versuch, Weitschüsse zu parieren, zu weit vor der Linie.

In einigen schwierigen Defensiv-Kopfballszenarios konnte es vorkommen, dass die Profis den Ball nicht mit dem Kopf trafen, vor allem dann, wenn sie unter gegnerischem Druck standen.

Wenn man versuchte, mit dem Keeper zur Torlinie zurückzulaufen, um einen Lupfer zu halten, versuchte der Keeper gelegentlich fälschlicherweise, den Ball stattdessen zu fangen.

Wir haben die Dribbling-Animationsübergänge nach stolpernden Ballberührungen verbessert.

Keeper konnten gelegentlich keine Schüsse parieren, die unmittelbar neben sie gingen.

Bei einigen Flachpässen bewegte sich der Ball schneller als eigentlich vorgesehen.

Profis mit 3-Sterne-Spezialbewegungen, deren Sprinttempo und Beschleunigung über 85 liegt, konnten keine Schussfinte aus dem Sprint ausführen.

In seltenen Fällen konnte der ballführende Profi über den Ball sprinten und die Ballkontrolle verlieren.

Karrieremodus Problembehebungen:

Der Ingame-Spielstand wurde bei den spielbaren Highlights falsch angezeigt.

In manchen Fällen konnten Interviews nach dem Spiel Fragen enthalten, die nicht für die Situation relevant waren.

In manchen Fällen konnte das eigene Team versehentlich weniger spielbare Highlights haben als das gegnerische Team.

In manchen Fällen konnten KI-Manager zu viele Spieler verkaufen, ohne sie zu ersetzen.

In manchen Liga-Tabellen wurde nicht korrekt angezeigt, welche Teams sich für europäische Wettbewerbe qualifiziert haben.

Dabei handelte es sich lediglich um ein visuelles Problem.

Im Transfers-Abschnitt konnte eine falsche Liga für einen gescouteten Profi angezeigt werden.

Dabei handelte es sich lediglich um ein visuelles Problem.

Wir haben ein Stabilitätsproblem behoben, das beim Simulieren von Partien auftreten konnte.

Pro Clubs x VOLTA FOOTBALL Problembehebungen:

In VOLTA FOOTBALL konnten die Saison-EP gelegentlich als 0 angezeigt werden.

Dabei handelte es sich lediglich um ein visuelles Problem.

Die Item-Seltenheiten wurden im VOLTA-Shop nicht korrekt gekennzeichnet.

Der Kapitän des Pro-Clubs-Teams führte statt des zugewiesenen Eckballschützen oder der zugewiesenen Eckballschützin die Ecken aus.

Wenn man auf einer beliebigen Position spielte, spiegelten die Fortschritts-Bildschirme von Pro Clubs nach den Spielen dies nicht wider.

Wenn in einer Pro-Clubs-Partie ein Freistoß ausgeführt wurde, wurde statt der Freistoß-Kamera des Schützen bzw. der Schützin die Freistoß-Kamera für die Mitspielerinnen bzw. die Mitspieler ausgewählt.

Allgemein, Audio und Grafik Problembehebungen: