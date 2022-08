FIFA 23, Demo und Beta: Alle Infos zur Probeversion von EA Sports

FIFA 23 wird am 30. September offiziell veröffentlicht. Aber wie sieht es mit einer Demo zum Spiel aus? Wir haben die Infos.

Ab dem 30. September kommen FIFA-Fans weltweit wieder nicht von den Bildschirmen weg: FIFA 23 wird veröffentlicht! Aber was ist mit einer Demo vor dem offiziellen Release der Vollversion? Wir bringen Licht ins Dunkel.

Mit dem Start der neuen Fußballsaison warten Zocker weltweit auch auf den neuen FIFA-Teil von EA Sports. Dieser heißt in diesem Jahr FIFA 23 und wird am 30. September veröffentlicht, frühe Vögel können mit der Ultimate Edition oder EA Play sogar bereits ab 27. September loslegen.

Über viele Jahre wurde der Release des neuesten FIFA-Teils mit einer Demo einige Wochen zuvor angekündigt. Diese ermöglichte es Fans, das Spiel kostenlos zu testen. In den vergangenen Jahren gab es allerdings keine Demos mehr. Wie sieht es mit FIFA 23 aus? Wird es hier eine Demo geben?

FIFA 23: Alle Infos zum neuen Spiel

Name FIFA 23 Publisher EA Sports Verkaufsstart 30. September 2022 Early Access 27. September 2022 Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia

FIFA 23: Wird es eine Demo geben?

Die letzte Demo zu einem FIFA-Teil von EA Sports gab es 2019 vor Veröffentlichung von FIFA 20. Danach verzichtete der Spielehersteller auf eine Demo-Version. Noch ist nicht bekannt, ob EA Sports den Kurs der vergangenen zwei Jahre ändern wird.

In der Vergangenheit wurden die Demo-Versionen etwa zwei Wochen vor dem Release des Spiels veröffentlicht, dies wäre in diesem Jahr also der 13. September. Bislang allerdings wurde seitens des Unternehmens keine Ankündigung zu einer etwaigen Demo gemacht.

EA SPORTS

FIFA 23: Wie kann man auch ohne Demo früher spielen?

Wer nicht bis zum 30. September warten will, um FIFA 23 zu zocken, der hat auch ohne Demo die Chance, früher auf das Spiel zuzugreifen. Das Release-Datum 30. September gilt nämlich nur für die Standard Edition des Spiels. Wer die Ultimate Edition kauft, der kann das Spiel bereits ab 27. September nutzen - und zwar in vollem Umfang. Allerdings kostet die Ultimate Edition auch 99,99 Euro - und damit bis zu 30 Euro mehr als die Standard Edition, je nach Plattform.

Wer sich mit eingeschränktem Spielspaß zufrieden gibt, der kann - ebenfalls ab 27. September - dank EA Play auf FIFA 23 zugreifen. Für monatlich 3,99 Euro oder 24,99 Euro im Jahr erhaltet Ihr die Möglichkeit, FIFA 23 zehn Stunden lang zu testen. Sind die zehn Stunden um, erlischt Euer Zugang zu FIFA 23, bis Ihr Euch logischerweise die Vollversion kauft. Komplettzugriff auf FIFA 23 ab 27. September gibt es mit EA Play Pro - allerdings werden hierfür 14,99 Euro im Monat bzw. 99,99 Euro jährlich fällig.

FIFA 23: Und was ist mit der Beta?

Zu den Glücklichen, die FIFA 23 schon vor dem Release testen können, zählen auch all jene, die für die Beta-Version ausgewählt wurden. Dafür braucht es aber ein Quäntchen Glück, um in den Genuss der Beta zu kommen. Offiziell ist die Beta-Version zwar nur in Großbritannien und den USA spielbar, über entsprechende Einstellungen in Eurem EA-Konto könnt Ihr dieses Hindernis aber umgehen. Dort könnt Ihr auch unter "Electronic Arts-Spieletests" dem Beta-Programm beitreten.

Mit etwas Glück erhaltet Ihr dann per E-Mail einen Teilnahmecode für die Beta-Version, die ersten sollen laut Gerüchteküche der Gaming-Community am Donnerstag, den 11. August, verteilt werden. Wichtig: Die Beta-Version ist nur für Konsolen-Zocker spielbar, alle am PC gehen leer aus. Ihr habt am 11. August keine Codes geschickt bekommen? Eine zweite Welle an Beta-Codes könnte womöglich am 24. August verteilt werden.