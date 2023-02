FIFA 23: Cristiano Ronaldo erneut abgewertet

Im Videospiel FIFA befindet sich das Rating von Cristiano Ronaldo auf dem absteigenden Ast. Nun wurde er erneut herabgestuft.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo wurde in der Fußball-Simulation FIFA 23 für den Karriere-Modus erneut abgewertet. Dadurch steht der 38-Jährige von Al-Nassr nun bei einem Rating von 87 - so niedrig wie zuletzt vor 16 Jahren in FIFA 07.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Spielhersteller EA Sports hatte CR7 schon kurz nach seinem Aus bei Manchester United Ende November einen Punkt abgezogen, im Januar dann einen weiteren. An der erneuten Herabstufung nun änderte auch der Viererpack nichts, den Ronaldo Anfang Februar beim 4:0-Sieg gegen Al-Wehda erzielt hatte - und für den er eine Karte für das Team of the Week in FUT erhielt.

Das neue Rating von CR7 ist das zweitschlechteste, das er jemals in FIFA hatte. Lediglich in FIFA 04, seinem ersten Jahr in der Video-Simulation, hatte ihn EA Sports mit einer Gesamtbewertung von 80 niedriger eingestuft.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nassr Twitter

Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? Ja, er kassiert dort richtig ab

Ja, er wird viele Tore schießen

Nein, die Liga ist uninteressant

Nein, das schadet seinem Ruf 13421 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? 36% Ja, er kassiert dort richtig ab

8% Ja, er wird viele Tore schießen

24% Nein, die Liga ist uninteressant

32% Nein, das schadet seinem Ruf 13421 Stimmen