FIFA 22 VOLTA: Alle Informationen zum Spielmodus - EA SPORTS streicht einige Features

EA Sports hat den Spielmodus VOLTA in FIFA 22 ordentlich umgekrempelt. Hier erfahrt Ihr, welche neuen Features auf Euch warten.

Seit FIFA 20 ist der Straßenfußball-Modus VOLTA Teil der Fußballsimulation von EA Sports. Auch im diesjährigen FIFA 22, welches am 1. Oktober veröffentlicht wird, ist das wieder der Fall - dabei erwarten Euch einige Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr.

"Wir möchten VOLTA FOOTBALL so gestalten, dass es sich von der Atmosphäre und von der Spielweise her von allen anderen FIFA-Modi unterscheidet. In FIFA 22 haben wir das Spiel mit Freunden und den gemeinsamen Spaß in den Mittelpunkt von VOLTA FOOTBALL gestellt", schreibt EA Sports bei der Ankündigung.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen und Neuerungen rund um FIFA 22 VOLTA. Alle weiteren Informationen und Leaks zum neuen FIFA findet Ihr in einem separaten Artikel.

FIFA 22 VOLTA, Spielmodus: Was ist neu?

Die Idee hinter VOLTA war ursprünglich, das Feeling von FIFA Street zurückzubringen. Hierbei hat man die Möglichkeit, einen eigens erstellten Charakter durch einen Story-Mode zu führen und auf einem kleinen Feld gegen drei bis fünf virtuelle Spieler anzutreten.

FIFA 22 VOLTA: Skill-Meter

In FIFA 22 VOLTA sollen sowohl Flair- als auch Skill-Moves nun eine höhere Priorität genießen, um ein offensiveres und trickreicheres Spielen zu fördern. Deshalb haben die Entwickler nun einen "Skill Meter" eingeführt, wodurch Skill-Moves, Flair-Pässe und Wand-Pässe belohnt werden.

Der "Skill-Meter" wird am oberen Bildschirmrand angezeigt und besteht aus drei Teilen. Sobald die erste Leiste gefüllt ist, zählt das nächste Tor doppelt. Bei zwei gefüllten Leisten zählt der nächste Treffer dreifach und bei einem komplett gefüllten "Skill-Meter" gar vierfach.

Entscheidend für die Erhöhung des "Skill-Meters" sind dabei unter anderem folgende Aktionen bzw. Bewegungen:

Flair-Pässe

Erfolgreiche Wand-Pässe

Einen Gegner mit einem Skill-Move überwinden

Den Gegner tunneln

Dem Gegner den Ball abnehmen

FIFA 22 VOLTA: Signature Abilities

Ein weiteres neues Feature in VOLTA sind die sogenannten "Signature Abilities" , also Spezialfähigkeiten, die man bei der Erstellung des eigenen Avatars bestimmen kann. Hierbei hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Attributen. Durch das Drücken von R1 bzw. RB wird die entsprechende Spezialfähigkeit aktiviert und hält vorübergehend an, bis der Effekt allmählich wieder abklingt.

Entscheiden kann man sich hierbei zwischen den folgenden drei "Signature Abilities":

Power Strike : Steigert den Schusswert um 50% und kann auch das Limit von 99 übersteigen. Dauert 30 Sekunden an und hat dann einen Cooldown von 80 Sekunden.

Steigert den Schusswert um 50% und kann auch das Limit von 99 übersteigen. Dauert 30 Sekunden an und hat dann einen Cooldown von 80 Sekunden. Pure Pace: Erhöht den Tempo-Wert - auch über das Wertelimit von 90. Die Fähigkeit hat eine Dauer von 15 Sekunden und einen Cooldown von 70 Sekunden.

Erhöht den Tempo-Wert - auch über das Wertelimit von 90. Die Fähigkeit hat eine Dauer von 15 Sekunden und einen Cooldown von 70 Sekunden. Aggressive Tackle: Gewährt Fouls und Tackles ohne Bestrafung. Bleibt für 45 Sekunden aktiv, bevor es in den 90 Sekunden Cooldown geht.

FIFA 22 VOLTA: Neuer Arcade-Modus

Der neue Arcade-Modus stellt wohl die größte Änderung in FIFA 22 VOLTA dar. Dieser Modus bietet diverse Party-Games für zwischendurch und kann mit bis zu drei weiteren Spielern online bestritten werden.

Eine Runde besteht dabei aus vier 2-gegen-2-Minigames. Dabei könnt Ihr Punkte sammeln, um das Turnier zu gewinnen und Euch gleichermaßen VOLTA-Münzen und VOLTA-Saison-XP zu sichern.

Insgesamt gibt es acht verschiedene Partyspiele:

Dodgeball

Fußballtennis

Disco-Lava

Schnellschuss

Mauerball-K.O.

Team-Abstand

Schießstand

Eckenduell

Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Party-Games erhaltet Ihr in den Pitch Notes von EA Sports.

#VOLTA Arcade ist neu in #FIFA22 🕹️

Erfahre mehr über alle Neuerungen in VOLTA in den aktuellsten Deep Dive Pitch Notes 👇 https://t.co/51rEJuBKCD pic.twitter.com/mfedwIzh0I — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) August 20, 2021

FIFA 22 VOLTA, Spielmodus: Was fällt weg?

"Zur Spielentwicklung gehört es, sich das Feedback anzuhören und daraus zu lernen", lässt EA Sports auf der Homepage verlauten und begründet damit, dass einige VOLTA-Features im Vergleich zu den vorherigen FIFA-Teilen gestrichen wurden.

FIFA 22 VOLTA: Spielerverpflichtung nicht mehr möglich

Da die Entwickler den Fokus vermehrt auf den User und dessen Avatar lenken möchten, wird es in FIFA 22 VOLTA nicht mehr möglich sein, Spieler oder Icons zu verpflichten.

Diese Änderung wurde damit begründet, dass die bisherige Herangehensweise "ganz einfach von der Entwicklung und Anpassung des eigenen Avatars und den Spielen mit Freunden", abgelenkt hatte.

FIFA 22 VOLTA: Chemie fällt weg

Des Weiteren hat man sich bei EA Sports dazu entschieden, künftig auf das Chemiesystem zu verzichten. Auch hier wird der Schritt damit begründet, dass man dem individuellen Teamaufbau nicht mehr die größte Bedeutung zuordnet.

"Das Chemiesystem war aber direkt mit diesem individuellen Teamaufbau verknüpft. Man musste neue Spieler mit den richtigen Heimspielfeldern, den richtigen bevorzugten Formationen und den richtigen Positionen verpflichten. Und man musste sie entsprechend auf dem Spielfeld aufstellen. Nun konzentrieren wir uns weniger auf das Team, sondern mehr auf euch", heißt es in den Pitch Notes.

FIFA 22 VOLTA: Einzelspieler-Storymodus und Solo-Onlinespiel entfernt

Der Einzelspieler-Storymodus wurde im neuen FIFA komplett entfernt, da man das soziale Online-Spielerlebnis mehr in den Vordergrund rücken möchte.

Darüber hinaus wurde das Solo-Onlinespiel gestrichen. Die Begründung seitens EA Sports: "Beim diesjährigen Spielerlebnis konzentrieren wir uns auf das Spiel mit anderen Menschen und gegen andere Menschen. Seid nett zueinander und schließt online neue Freundschaften."

Die VOLTA-Battles sind daher die letzte verbleibende Möglichkeit, in FIFA 22 VOLTA solo zu spielen.