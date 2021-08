FUT 22: Neuerungen in FIFA Ultimate Team bei Division Rivals, Weekend League, Koop-Modus und Co.

Ultimate Team ist der beliebteste Modus von FIFA. Mittlerweile hat der Hersteller einige spannende Änderungen in FUT 22 angekündigt.

Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint FIFA 22 offiziell im Handel. Am 1. Oktober ist Release, mit der Ultimate Edition kann man sogar noch früher die neue Ausgabe der Fußballsimulation zocken.

Seit vielen Jahren ist Ultimate Team (FUT) der beliebteste Modus im Spiel. Mittlerweile hat Hersteller EA SPORTS verraten, an welchen Stellschrauben man gedreht hat und welche neuen Features Teil der nächsten Ausgabe sein werden.

Goal liefert Euch alle Informationen zum Modus Ultimate Team (FUT) in FIFA 22 !

FIFA 22 Ultimate Team: So verändert sich Division Rivals

In Division Rivals von FIFA 22 kann man sich mit Siegen auf neue Stufen, Ränge und Divisionen spielen. Siegesserien beschleunigen dabei den Aufstieg. Vorherige Platzierungsspiele wird es in der neuen Ausgabe nicht geben, jeder startet in Division 10.

Zudem ist neu, dass Division Rivals nun als Saison-Format angeboten werden. Eine Rivals-Saison in FIFA 22 wird rund sechs Wochen dauern.

Divisionen werden am Ende jeder Saison zurückgesetzt. Der aktuelle Rang bestimmt, wie weit man vor Neustart zurückgesetzt wird.

Das Belohnungssystem von Division Rivals in FUT 22 und die neu geschaffene Transparenz bei Fortschritten wird die Fans zufriedenstellen. Neben den wöchentlichen Rewards (bestimmte Anzahl an Siegen) wird man zusätzlich auch am Ende jeder Saison für seinen Einsatz belohnt.

Generell zählt jede gespielte Partie für die Saison-Meilensteine und die Boni am Saisonende basieren auf der Anzahl Eurer absolvierten Spiele. Die Resultate sind hierbei zweitrangig.

Auch neu: Die besten Spieler der Welt werden bei FIFA 22 nicht mehr in Division 1 zu finden sein. Für sie gibt es beim neuen Teil die Elite-Division , wo ihnen der optimale Wettkampf geboten werden kann. Die 200 besten Akteure werden in der globalen Rangliste geführt. Wer den Sprung dorthin schafft, bleibt dort bis zum Ende der Saison und kann nicht absteigen.

FIFA 22 FUT Champions: Weekend League mit weniger Spielen und mehr Zeit

FUT Champions - auch Weekend League genannt - wird mit Einführung der neuen Wettkampfstruktur quasi auf die ganze Woche ausgedehnt. Der Hersteller gab an, die Absicht zu verfolgen, die Zahl der wöchentlichen Begegnungen zu reduzieren.

Erster Schritt auf dem Weg in die Weekend League ist das Sammeln von Qualifikationspunkten über Division Rivals. Hat man eine gewisse Anzahl erreicht, kann man an den Play-Offs teilnehmen. Diese laufen laut den Pitch Notes wie folgt:

"Die Champions Play-Offs sind sozusagen Teil 1 des gesamten FUT Champions-Wettbewerbs. Sie sind für die Dauer der FUT-Saison verfügbar, also knapp 6 Wochen lang. Ihr erzielt zu den von euch gewählten Terminen Fortschritte in einer begrenzten Anzahl an Spielen und erhaltet Punkte für Champions-Ränge und Boni. Diese erhaltet ihr am Ende eurer Teilnahme an den Champions Play-Offs."

Sammelt man in den Play-Offs genug Punkte, ist man zur Teilnahme an der Weekend League berechtigt. Unbestätigten Berichten zufolge muss man beispielsweise drei aus 5 Partien gewinnen, um weiterzukommen. Schafft man das nicht, muss man den Weg über die Play-Offs erneut von vorne gehen.

Wer sich qualifiziert, kann an den Champions Finals teilnehmen, welche ausschließlich weiterhin am Wochenende stattfinden. Die Dauer ändert sich im Vergleich zu FIFA 21 nicht. Noch unbestätigten Berichten zufolge soll die Anzahl der Spiele jedoch von 30 auf 20 reduziert werden.

Zudem verabschiedet sich FUT Champions in FIFA 22 von siegbasierten Fortschritten. Stattdessen soll ein punktbasiertes System die Spieler bei Laune halten, da auch eine Niederlage in kleinerem Maße zum Fortschritt beiträgt.

Pro Saison hat jeder Spieler nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen, sich für die Champions Finals zu qualifizieren.

FIFA 22 FUT Champions: Wie sehen die Weekend-League-Belohnungen aus?

Bereits bei den Play-Offs kämpft man neben der Chance auf die Finals-Qualifikation um die ersten Belohnungen. Diese können bei erfolgreicher Quali dann immer weiter verbessert werden.

Nimmt man an den Finals teil, entscheidet die Abschlussposition über alle Boni. Eine gravierende Änderung gibt es hier allerdings: Wer alle Spiele absolviert hat, kann seine Belohnungen sofort abrufen und muss nicht wie bisher auf den Donnerstagmorgen warten . Wer nicht alle möglichen Partien spielt, erhält die Boni am Ende des Wettbewerbzeitraums.

EA SPORTS machte bislang noch keine genauen Angaben, wie die Belohnungen aussehen werden. Bislang erhielt man neben Packs und Münzen eine Spielerwahl aus dem aktuellen Team of the Week, welches immer am Mittwoch veröffentlicht wurde. Da Belohnungen nun bereits am Freitag, Samstag oder Sonntag abgerufen werden können, wird es spannend zu sehen sein, inwiefern dass die Art der Rewards beeinflussen wird.

FIFA 22 Ultimate Team: Öffentliche Koop-Spielersuche in FUT-Freundschaftsspielen

Im Freundschaftsspielmodus von FIFA Ultimate Team wird es bei der neuen Ausgabe die Möglichkeit einer öffentlichen Koop-Spielersuche geben.

"Mit diesem Modus wollen wir euch ein entspanntes Spontanspiel-Erlebnis bieten, in dem ihr FUT mit einem neuen Partner gegen andere Koop-Gegner spielen könnt", so der Hersteller.

Falls Ihr euch fragt, mit welchem Team man dabei antritt, sei gesagt, dass es weder Eures noch das Eures Partners sein wird. Stattdessen gibt es gestellte Mannschaften, die "regelmäßig" verändert werden. Somit ist der neue Modus eine gute Möglichkeit, verschiedene Stars zu testen.

Menü in Ultimate Team bei FUT 22 mit Veränderungen

EA SPORTS hat sich das Feedback der Fans zu Herzen genommen und die Tab-Anordnung im Menü von Ultimate Team angepasst.

So können beispielsweise die Squad Building Challenges (SBCs) jetzt über den Start- bzw Home-Abschnitt aufgerufen werden.

Division Rivals & FUT Champions grundlegend überarbeitet 🏆

Füge deinem FUT-Stadion mehr Persönlichkeit und einen einzigartigen Style hinzu 🏟️

Im Spielen-Tab befinden sich somit nur noch Spielmodi (Squad Battles, Division Rivals, FUT Champions, Freundschaftsspiele und FUT Draft).

Im dritten verfügbaren Reiter könnt Ihr sämtliche Veränderungen am Verein vornehmen.

FIFA 22 Ultimate Team: Was ist sonst noch neu?

Torjubel-Kamera-Einstellung: Bei einem Gegentor habt Ihr nun die Möglichkeit, den Jubel Eures Gegenübers nicht mehr sehen zu müssen. Da oftmals provoziert wird und damit das Frust-Level stieg, gibt es nun die Option, bei einem Gegentor lediglich die enttäuschte eigene Mannschaft zu sehen.

Stadion-Anpassung: Das individuelle Gestalten der eigenen Arena wird in FIFA 22 ausgebaut. Neu ist beispielsweise die Integration eines VIP-Bereichs, die Anpassung von Bannern und Fahnen oder gesamte Choreos.

Detaillierte Filter bei der Transfermarkt-Suche

Überarbeitete Spieler-Item-Ansichten: Die neue Ansicht hebt die entscheidenden Attribute jedes Spielers hervor, was eine schnellere Vergleichsmöglichkeit einzelner Karten bietet.

FIFA 22, FUT Heroes: Das steckt hinter dem neuen Helden-Kartentyp in Ultimate Team

Beim Modus Ultimate Team spielt die Teamchemie bekanntlich eine wichtige Rolle. Um Spieler verschiedener Nationen UND verschiedener Ligen kombinieren zu können, brauchte man bislang Icons, die im Spiel relativ kostspielig waren.

Nun könnte sich eine günstigere Alternative auftun, denn auch die neu eingeführten FUT-Heroes-Spezialkarten werden sich mit verschiedenen Spielern kombinieren lassen.

In einem seperaten Artikel erklären wir Euch die genaue Funktionsweise der FUT Heroes und verraten Euch, welche Altstars neben Mario Gomez bereits bestätigt wurden.