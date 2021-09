FIFA 22: Die Ratings von Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Co.

Robert Lewandowski ist in der Fußballsimulation FIFA 22 die neue Nummer zwei. Die Ratings der besten Spieler gibt es hier im Überblick

Die Ratings der Topspieler in FIFA 22 sind da! Welcher Spieler hat den höchsten Wert? Wer konnte zulegen, wer hat sich verschlechtert? Alle Infos gibt es hier.

Auch in diesem Jahr warten Zocker gespannt auf den neuen Teil der FIFA-Reihe. Am 1. Oktober kommt FIFA 22 in den Handel und wartet auch mit einigen Neuerungen auf. Nun wurde ein wichtiges Geheimnis gelüftet: Die Ratings der besten Spieler wurden veröffentlicht.

Natürlich gibt es nur wenige Überraschungen in der Top-Kategorie. Doch eines fällt sofort auf: Cristiano Ronaldo ist nicht mehr länger die Nummer zwei im Spiel! Diesen Platz hat der noch amtierende Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München übernommen. Und der beste Torwart ist laut EA Sports auch in diesem Jahr nicht Manuel Neuer.

FIFA 22: Die Ratings der besten Spieler

Spieler Klub Rating Lionel Messi (RF) Paris Saint-Germain 93 Robert Lewandowski (ST) FC Bayern München 92 Cristiano Ronaldo (ST) Manchester United 91 Kevin De Bruyne (ZM) Manchester City 91 Kylian Mbappe (ST) Paris Saint-Germain 91 Neymar (LF) Paris Saint-Germain 91 Jan Oblak (TW) Atletico Madrid 91 Harry Kane (ST) Tottenham Hotspur 90 N'Golo Kante (ZDM) FC Chelsea 90 Manuel Neuer (TW) FC Bayern München 90 Marc-Andre ter Stegen (TW) FC Barcelona 90 Mohamed Salah (RF) FC Liverpool 89 Gianluigi Donnarumma (TW) Paris Saint-Germain 89 Karim Benzema (ST) Real Madrid 89 Virgil van Dijk (IV) FC Liverpool 89 Joshua Kimmich (ZDM) FC Bayern München 89 Heung-min Son (LM) Tottenham Hotspur 89 Alisson (TW) FC Liverpool 89 Thibaut Courtois (TW) Real Madrid 89 Casemiro (ZDM) Real Madrid 89 Ederson (TW) Manchester City 89 Sadio Mane (LF) FC Liverpool 89

FIFA 22, Rating: Die auffälligsten Änderungen

Jahrelang stellte sich für FIFA-Zocker nur eine Frage: Ist Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo der beste Spieler im Spiel? Doch damit ist es nun zum Teil vorbei. Zwar belegt Messi weiterhin die Spitzenposition, aber der zweite Platz geht jetzt an Robert Lewandowski. Der Weltfußballer erhielt im Vergleich zum Vorjahr noch einmal eine Aufwertung um einen Punkt auf 92. Ronaldo hingegen büßte einen Punkt ein und liegt mit 91 Zählern nun gleichauf etwa mit Kylian Mbappe und Neymar.

Der beste Torwart bei FIFA 22 ist weiterhin Jan Oblak vom spanischen Meister Atletico Madrid. Manuel Neuer erhielt allerdings eine Aufwertung von 89 auf 90 Punkte und wird damit gleich bewertet wie Marc-Andre ter Stegen. Ebenfalls ein Upgrade erhielt Joshua Kimmich, der nun bei 89 Punkten steht.

Unter den 22 besten Spielern bei FIFA 22 sind Paris Saint-Germain und der FC Liverpool mit jeweils vier Spielern am häufigsten vertreten, wobei gleich drei der sechs besten Akteure bei PSG aktiv sind. Der französische Topklub dürfte beim beliebten Modus Ultimate Team wohl deutlich häufiger auftauchen als noch in den Jahren zuvor.