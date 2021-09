FIFA 22 Pro Clubs: Alle Informationen zu neuen Features und Co.

In wenigen Wochen wird FIFA 22 veröffentlicht, EA Sports hat wieder einige Neuerungen parat. Goal erklärt, was uns dieses Jahr bei Pro Clubs erwartet!

Es ist September - für treue FIFA-Fans eine ganz besondere Zeit im Jahr: Der neue Teil der Spielereihe kommt raus, Ende September/Anfang Oktober ist es soweit: FIFA 22 kommt auf den Markt!

Heute schauen wir uns Pro Clubs genauer an: Es ist vielleicht der Spielmodus, welcher von Anhänger:innen der Spielereihe nicht genug Aufmerksamkeit bekommt - was gibt es Besseres und Schöneres, als zusammen mit Freund:innen um den Sieg zu spielen?

Auch EA will weiterhin das Augenmerk auf diesen besonderen Modus richten, weshalb es jetzt einige Upgrades im Vergleich zu den vergangenen Teilen gab. Goal fasst euch die größten Änderungen zusammen.

EA Sports liefert wieder ab: FIFA 22 im Überblick

Entwickler EA Sports Veröffentlichung FIFA 22 1. Oktober 2021 Veröffentlichung Ultimate Edition 27. September 2021 Kosten Variiert je nach Konsole

FIFA 22: Was ist Pro Clubs?

Was ist Pro Clubs überhaupt? Fangen wir mit den Worten von EA selbst an: "Pro Clubs ist ein FIFA 21-Onlinemodus, in dem du einen Virtual Pro-Spieler erstellen und in einer authentischen Online-Partie deine Spielposition mit Mitspielern einnehmen kannst."

Heißt: Zu Beginn erstellst du deinen eigenen Spieler, der ganz deinen Vorstellungen entsprechend aussehen kann. Dabei musst du keine Sorge haben - wenn du deinen Spieler ein paar Stunden, Tage oder Wochen später wieder eine andere Frisur etc. verpassen willst, ist das möglich!

Stoßstürmer? Flügelflitzer? Mittelfeldmaestro? So erstellst du deinen Charakter in Pro Clubs

Wenn du deinen Spieler einmal erstellt hast, kannst du dir selber einteilen, auf welchen Positionen er spielen kann und was seine Fähigkeiten und Skills sind. Natürlich lohnt es sich nicht, Grätschen und Zweikämpfe auf einem Stürmer zu leveln, wenn man auch Geschwindigkeit oder Abschluss verstärken könnte - das alles liegt aber in deiner Hand.

Auch die Einteilung deiner Fähigkeiten ist nicht fix - du kannst diese im Anschluss immer ändern. Je mehr du spielst und gewinnst, desto höher steigt das Level deines Spielers, und desto mehr Punkte kannst du bei den unterschiedlichen Attributen verteilen - man wird also mit der Zeit immer besser.

Jedes Mal wenn ich Fußball sehe kriege ich dieses Gefühl von Vorfreude auf Fifa 22 aber muss noch 18 Tage warten (bin 24 und fühlt sich an als wäre es eine Nacht vor Weihnachten oder vorm Geburtstag als Kind). Jedes Jahr aufs Neue witzig wie hyped man darauf ist #FIFA22 — Pain (@PainLivestream) September 4, 2021

FIFA 22: Pro Clubs hebt das Zusammenspielen in den Vordergrund

Soweit, sogut - viel von einem normalen Karrieremodus unterscheidet sich das ja bislang nicht. Das besondere in Pro Clubs ist aber, dass du deinen eigenen Verein gründen oder einem anderen Klub beitreten kannst, der durch eine/n andere/n Spieler:in erstellt wurde.

So ist es also möglich, seine Freund:innen heranzuholen und mit denen in einer Mannschaft zu spielen - in einem Ligensystem steigt man immer weiter auf (oder ab). Dabei kann man den eigenen Verein modifizieren und aufrüsten (Wappen, Stadion, Fans, etc.)... dazu kommen wir im Laufe dieses Artikels.

EliasN97 und Co. sorgen für Hype: Darum ist Pro Clubs so beliebt

In den letzten Monaten und Jahren ist der Modus auch bei den Spieler:innen immer beliebter geworden - der Grund könnten unter anderem Influencer sein. YouTube- und Twitch-Größen wie EliasN97, Gamerbrother, FeelFIFA und SidneyEweka streamen LIVE, wie sie mit anderen FIFA-Spieler:innen zusammen um den Sieg kämpfen.

Dass dabei nicht alles bei 100-prozentiger Konzentration läuft, sondern auch mal das ein oder andere Späßchen oder unnötige Dribbling passiert, ist klar - aber Videospiele sollte man ja auch mit Humor begegnen.

FIFA 22 Pro Clubs: Das sind die größten Veränderungen

Was Pro Clubs ist, haben wir also grob erklärt, nun wollen wir auf die größten Veränderungen im Vergleich zu FIFA 21 Pro Clubs blicken:

Modi von Pro Clubs: Das ist das neue Spontanspiel!

Fangen wir bei dem Spielmodus an. Zuvor war es möglich, mit dem eigenen Verein anzutreten und dadurch die Bilanz zu polieren - oder eben auch durch Niederlagen zu verschlechtern.

Nun kann man das umgehen: Beim Spontanspiel kann man mit bis zu vier weiteren Spieler:innen in eine Begegnung gehen und dabei EP gewinnen, ohne dass die Vereinsbilanz sich verändert.

Die anderen Personen müssen dafür nicht in eurem Verein sein! Dies könnt ihr besonders gut benutzen, wenn ihr auf euer Team wartet, diese aber noch Zeit brauchen, und ihr eine Begegnung zum warm werden spielen wollt - rein ins Spontanspiel!

Noch:

•1 728 000 Sekunden

•28 800 Minuten

•480 Stunden

•20 Tage

•2 Wochen und 6 Tage

•5,48% von 2021

Dann kann man endlich FIFA 22 spielen 😍 — TisiSchubecH (@TisiSchubecH) September 2, 2021

Spielerentwicklung: So wird euer Pro zum Weltspieler

Kommen wir zur Spielerentwicklung. Das maximale Level eures Pros liegt bei 25 - mit jedem Level könnt Ihr euch verstärken und unterschiedliche Attribute aufrüsten. Je nach euren Spielaktionen und -anteilen erhaltet ihr nach einer Partie mehr oder weniger EP - auch bei Spontanspielen.

Ein weiterer Punkt bei der Spielerentwicklung: Man kann den eigenen Spieler jetzt mit "Vorteilen" upgraden. Jeder Pro hat zu Beginn der Karriere einen freigeschalteten Vorteilsplatz, wobei diese Anzahl auf zwei (bei Level neun) beziehungsweise drei (bei Level 19) aufgestockt wird.

Vorteile und Archetypen: So verbessert Ihr euren Pro und Pro Club

Diese Vorteile sind einzigartige Fähigkeiten - insgesamt stehen euch 26 verschiedene Vorteile zur Verfügung, wovon Ihr bis zu drei auswählen könnt. Ein Beispiel ist "Direktschuss: Erhöht eure Fähigkeiten im Abschluss bei Direktschüssen und Kopfbällen. Gewährt euch die Eigenschaften 'Angeschnittener Schuss' und 'Power-Kopfball' und verbessert eure Schwacher-Fuß-Fähigkeit." Ihr merkt - das kann ganz schön viel bringen! EA Sports hat diese in vier Kategorien eingeteilt:

Offensive Vorteile

Chancenerarbeitungs-Vorteile

Defensive Vorteile

Torhüter-Vorteile

Außerdem neu sind "Archetypen" - das sind Werte-Upgrades, die Ihr bekommt, wenn ihr einen Fähigkeitenbaum abschließt. Auch von Archetypen können bis zu drei ausgerüstet werden.

FIFA 22 Pro Clubs - Verein: So hebt Ihr euren Klub auf die nächste Stufe

Es ist klar, dass bei FIFA das Spielerische im Vordergrund steht - trotzdem hat kein Fan der Welt etwas dagegen, wenn man in den passenden Trikots und dem perfekten Stadion spielt.

Wie bei Ultimate Team auch gibt es bei Pro Clubs immer mehr Möglichkeiten, eure Heimspielstätte, euren Klub etc. zu personalisieren und zu eurem kleinen Juwel zu machen. Folgende Eigenschaften lassen sich laut EA in der kommenden Saison einfach anpassen:

Trikot & Wappen

Ball

Heimstadion

Vereins-Spitzname (Kommentarname)

Choreo

Stadionthema (Banner)

Stadionfarbe

Sitzfarbe

Linienfarbe

Platzabnutzung

Spielfeldfarbe

Rasenmuster

Tornetzmuster

Tornetztyp

Tornetz

Torsong

Fangesänge

FIFA 22: Die Preise von Standard und Ultimate Edition