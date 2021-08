Auch beim neuen FIFA-Teil wird es wieder Ones-To-Watch-Karten geben, doch das System dahinter wurde überarbeitet. Alle Infos zu FIFA 22.

Die neuesten News und Gerüchte rund um die Fußballsimulation FIFA 22 von EA Sports. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen, Gerüchte und Leaks rund um die neue FIFA-Version.

FIFA 22, Ultimate Team: Ones-To-Watch-Spieler mit spannender Neuerung - Alaba wird OTW

Seit einiger Zeit gehören die Ones-To-Watch-Spielerkarten (OTW) zum FIFA-Spielmodus Ultimate Team. Bei FIFA 22 dürfen sich Fans hierbei allerdings auf eine spannende Neuerung freuen.

Die größten Sommertransfers vor Release der neuen FIFA-Ausgabe werden in der Regel für die OTW-Karten berücksichtigt. Der erste von EA SPORTS veröffentliche Name ist David Alaba, der vom FC Bayern München zu Real Madrid wechselte.

Lionel Messi (von Barca zu PSG), Romelu Lukaku (von Inter zu Chelsea) oder Jack Grealish (von Aston Villa zu Manchester City) sind nur ein paar Namen von vielen weiteren Kandidaten für eine Ones-To-Watch-Karte in diesem Jahr.

OTW-Karten können Upgrade durch Siege erhalten

OTW-Items sind in FUT Live-Karten, das heißt, sie können ein Rating-Upgrade erhalten. Bislang wurden OTWs mit einem höheren Wert ausgestattet, wenn es ein Spieler aufgrund starker Leistungen in der realen Fußballwelt in das vom Hersteller bestimmte Team of the Week (TOTW) schaffte.

In FIFA 22 werden Ones-To-Watch-Spieler jedoch eine zweite Möglichkeit auf ein einmaliges Upgrade haben, wie einer Pressemitteilung von EA SPORTS zu entnehmen ist: "In FUT 22 können die OTW-Items außerdem auch ein neues "Wins to Watch"-Upgrade erhalten. Dabei handelt es sich um einen einmaligen +1-Topform-Boost, der vergeben wird, wenn die Mannschaft ab 1. Oktober 5 der nächsten 10 Spiele in der heimischen Liga gewinnt."

FIFA 22 Karrieremodus: Eigenen Verein gründen, mehr Atmosphäre und Co. - alle Neuerungen

Bei FIFA 22 wird es auch im Karrieremodus einige Änderungen geben. Dort hat man beispielsweise ab sofort die Möglichkeit, einen eigens gegründeten Klub nach oben zu führen.

Außerdem wurde die Spielerkarriere stark überarbeitet und bietet Euch deutlich mehr Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung.

Allgemein wird in FIFA 22 versucht, die eingespielten Sequenzen lebhafter zu gestalten und der Karriere so mehr Atmosphäre zu verleihen.

FIFA 22: Alle bislang bekannten FUT Heroes

Name Nation Liga Rating Mario Gomez Deutschland Bundesliga 88 Tim Cahill Australien Premier League 85 Diego Milito Argentinien Serie A 88 Jorge Campos Mexiko Liga BBVA MX 87 Fernando Morientes Spanien LaLiga 89 Sami Al-Jaber Saudi-Arabien MBS Pro League 86 Robbie Keane Irland Premier League 86 Abedi Pele Ghana Ligue 1 89 Clint Dempsey USA MLS 85 Lars Ricken Deutschland Bundesliga 85 Ole Gunnar Solskjaer Norwegen Premier League 86 Jürgen Kohler Deutschland Bundesliga 89 Freddie Ljungberg Schweden Premier League 86 Ivan Cordoba Kolumbien Serie A 87 Antonio Di Natale Italien Serie A 88 Jerzy Dudek Polen Premier League 86 Aleksandr Mostovoi Russland LaLiga 86 Joe Cole England Premier League 87 David Ginola Frankreich Ligue 1 89

