FIFA 21, News und Gerüchte: Einige Kracher bei Icon Swaps 3, TOTS aus der Süper Lig veröffentlicht

Das TOTS aus der türkischen Süper Lig steht fest und bei der dritten Ausgabe der Icon Swaps warten einige Kracher. Alle Infos und Gerüchte zu FIFA 21.

Die neuesten News und Gerüchte rund um die Fußballsimulation FIFA 21 von EA Sports. Hier kommen alle Informationen und sich im Umlauf befindende Leaks.

Dub, ídolo 🙏



Take on the living legend, Juan Román Riquelme's Featured Squad Battle in #FUT, for a limited time.#FIFA21 pic.twitter.com/x9qKEpcN72 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2021

Goal hält Euch in Sachen FIFA 21 immer auf dem Laufenden!

FIFA 21, News: Das Team of the Season aus der Süper Lig steht fest

EA Sports hat das Team of the Season aus der türkischen Süper Lig veröffentlicht. Seit Montagabend ist es in FIFA 21 verfügbar.

Das Beste aus der 🇹🇷. Das Team of the Season der Süper Lig ist jetzt in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/w0guTaTjZA — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) May 10, 2021

FIFA 21, News: Ferdinand, Vieira und Co.! Icon Swaps 3 mit einigen Krachern ausgestattet

In FIFA 21 ist die dritte Ausgabe der Icon Swaps in Ultimate Team gestartet. Seit Montag, 10.5., 19 Uhr können Zocker wieder Token erspielen, welche später gegen Icon-Spielerkarten oder diverse Packs eingetauscht werden können.

Die meisten Token (17) braucht man für die Prime-Icon-Karte von Patrick Vieira, gefolgt von Rio Ferdinand (Prime Moments, 15) und Ferenc Puskas (Prime, 13).

Auch einige spannende Packs hat Icon Swaps 3 zu bieten. Hier kommt eine Übersicht:

BELOHNUNG TOKEN 81+-x25-Pack 1 83+x25-Upgrade 2 84+x20-Upgrade 3 Icon-Momente-Pack 5 Bastian Schweinsteiger (Prime Moments) 6 92+-Icon-Momente-Pack 7 Hristo Stoichkov (Prime Moments) 8 92+-Prime-Icon-Spielerwahl 9 Icon-Momente-Spielerwahl 10 George Best (Prime) 11 92+-Icon-Momente-Mittelfeld-Spielerwahl 12 Ferenc Puskas (Prime) 13 92+-Icon-Momente-Stürmer-Spielerwahl 15 Rio Ferdinand (Prime Moments) 15 93+-Icon-Momente-Spielerwahl 16 Patrick Vieira (Prime) 17

FIFA 21, News: Montag liefert zahlreichen Content in FUT

EA SPORTS hat in FIFA 21 Ultimate am Montag aber nicht nur die Icon Swaps 3 gebracht, es gab viele weitere Inhalte:

Objective Spieler aus Süper-Lig-TOTS: Jose Sosa

Joaquin Flashback-SBC

Steven Caulker Süper-Lig-TOTS-SBC

85+-LaLiga-Spielerwahl

Icon-Prime/Moments-Pack

