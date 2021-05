FIFA 21, News und Gerüchte: Datum für Icon Swaps 3 steht fest, Messi führt TOTS aus LaLiga an

Das TOTS aus Spaniens LaLiga steht fest und schon bald startet die dritte Ausgabe der Icon Swaps. Alle Infos und Gerüchte zu FIFA 21.

New #Flashback SBC ⏪



🇧🇷 Marcelo

🔓 SBC — 84, 85, 86, 87 (all 1x If) & 88 Rated Squads

🔗 https://t.co/l62v7QAJQX



You'll need to remortgage your team — looks crazy though? 🤔 #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/zv7oBrhcIT — Futhead (@Futhead) May 7, 2021

FIFA 21, News: Das Team of the Season aus LaLiga steht fest

EA Sports hat in dieser Woche das Team of the Season aus Spaniens LaLiga veröffentlicht. Seit Freitagabend ist es in FIFA 21 verfügbar.

The very best from an action-packed season in Spain 🔥🇪🇸



Here is your #FIFA21 @LaLiga Team of the Season 🙌



For more exclusive #FUT content follow 👉 https://t.co/125vVb4Ow5 #TOTS pic.twitter.com/nFPBpcSyBS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 7, 2021

Wenig überraschend kommen die 15 ausgezeichneten Spieler zu einem Großteil von den drei großen Klubs (Atletico, Real Madrid, Barca).

FIFA 21, News: Datum für Icon Swaps 3 bekanntgegeben

In FIFA 21 steht die dritte Ausgabe der Icon Swaps in Ultimate Team vor der Tür. Bereits am Montag, 10.5., können Zocker ab 19 Uhr die ersten Token erspielen, welche später gegen ausgewählte Icon-Spielerkarten oder diverse Packs eingetauscht werden können.

Welche Spieler-Icons in den Icons Swaps 3 zum Tausch angeboten werden, steht noch nicht fest. Diese Informationen werden erst mit Start des Events veröffentlicht.

Am späten Freitagabend teilte EA Sports seinen Spielern den Start der neuen Swaps am darauffolgenden Montag in einem Ladebildschirm mit.

