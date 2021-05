FIFA 21, News und Gerüchte: TOTS aus der Premier League steht fest, grundlegende Änderungen bei der Weekend League in FIFA 22?

Das TOTS aus der Premier League steht fest und die Weekend League könnte bald verkürzt werden. Alle Infos und Gerüchte zu FIFA 21.

Die neuesten News und Gerüchte rund um die Fußballsimulation FIFA 21 von EA Sports. Hier kommen alle Informationen und sich im Umlauf befindende Leaks.

Goal hält Euch in Sachen FIFA 21 immer auf dem Laufenden!

FIFA 21, News: Das Team of the Season aus der Premier League steht fest

EA Sports hat am Donnerstag das Team of the Season der Premier League veröffentlicht. Seit Freitagabend ist es in FIFA 21 verfügbar.

Another @primegaming rewards pack, just in time for #TOTS 💙🙌



-1x 82+ OVR Player Pick

-4x Rare Gold Player Items



Claim Pack #4 in #FUT by linking your accounts 👇https://t.co/enXTvUENrJ pic.twitter.com/vxY3D8MNAk — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 23, 2021

Mit dabei sind einige Stars des souveränen Spitzenreiters Manchester City. Aber es gibt auch Überraschungen!

FIFA-News: Leak nennt grundlegende Weekend-League-Änderungen in FIFA 22

In FIFA 22 soll es offenbar grundlegende Änderungen beim beliebten Modus FUT Champions in Ultimate Team geben. Entsprechende Leaks wurden von der Twitter-Seite @KingLangpard in Umlauf gebracht.

FIFA 22 NEWS:



Weekend League will no longer be 30 games. 👀



and... It will be less games. 😍



No confirmation on how many as of yet! #LangpardLeaks — #LangpardLeaks TOTS (@KingLangpard) April 29, 2021

Demnach soll die Weekend League verkürzt werden, 30 Spiele pro Wochenende sollen dann Geschichte sein. Eine genaue Anzahl an Spielen wurde jedoch nicht genannt.

Auch die Belohnungen für das Spielen von FUT Champions sollen der Seite zufolge angepasst werden. Spezialkarten von Spielern sind wohl weiterhin Teil der Belohnungen, jedoch sollen Zocker, die besser abschneiden, auch eine bessere Version der jeweiligen Karten erhalten.

Die Twitter-Seite machte in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig mit Leaks auf sich aufmerksam, die letztlich dann auch der Wahrheit entsprachen.

FIFA 21, News: Abstimmung zum Bundesliga TOTS eröffnet

FIFA-Spieler haben nun die Möglichkeit, über das Team of the Season (TOTS) aus der Bundesliga abzustimmen.

TOTS-Spieler erhalten eine Karte in FIFA 21, die deutlich über dem Niveau ihrer normalen Stärke liegt. Hier können User ihre persönliche Top 11 wählen.

15 Profis dürften es letztlich in die Mannschaft schaffen, zur Auswahl stehen aus der Bundesliga folgende Akteure:

Torhüter:

Casteels (Wolfsburg)

Gikiewicz (Augsburg)

Gulacsi (Leipzig)

Neuer (Bayern)

Ortega (Bielefeld)

Verteidiger:

Angelino (Leipzig)

Baku (Wolfsburg)

Brooks (Wolfsburg)

Davies (Bayern)

Friedrich (Union Berlin)

Guerreiro (Dortmund)

Günter (Freiburg)

Hummels (Dortmund)

Sosa (Stuttgart)

Trimmel (Union Berlin)

Mittelfeld:

Arnold (Wolfsburg)

Baumgartner (Hoffenheim)

Cunha (Hertha BSC)

Doan (Bielefeld)

Endo (Stuttgart)

Goretzka (Bayern)

Grifo (Freiburg)

Kamada (Frankfurt)

Kimmich (Bayern)

Kostic (Frankfurt)

Müller (Bayern)

Nkunku (Leipzig)

Dani Olmo (Leipzig)

Sancho (Dortmund)

Stindl (Gladbach)

Angreifer:

Bailey (Leverkusen)

Gnabry (Bayern)

Haaland (Dortmund)

Kalajdzic (Stuttgart)

Kramaric (Hoffenheim)

Kruse (Union Berlin)

Lewandowski (Bayern)

Andre Silva (Frankfurt)

Wamangituka (Stuttgart)

Weghorst (Wolfsburg)

FIFA 21 Team of the Week: Das TOTW 31 mit Griezmann, Kimpembe und Co.

Jeden Mittwoch um 19 Uhr veröffentlicht EA das neue Team of the Week in FIFA 21. Hier kommt das TOTW 31 mit Griezmann und drei Bundesliga-Profis.