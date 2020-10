FIFA 21 Jubel: Die Anleitung, wie man Tore feiern kann

Wenn Ihr in FIFA 21 ein Tor erzielt, wollt Ihr das auch sicherlich dementsprechend feiern. Hier erfahrt Ihr, wie man in FIFA 21 jubeln kann.

Tore schießen macht so richtig Spaß, wenn man sie ausgiebig bejubeln kann. Für FIFA 21 hat EA Sports Jubel hinzugefügt, die Spieler wie Erling Haaland oder Kylian Mbappe in der letzten Saison ausgepackt haben.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die neuen Jubel in FIFA 21 ausführen könnt.

FIFA 21 Jubel: Diese Jubel sind neu

Jubel Tastenkombination Signature A (Dele Alli) X-Taste (X-Box: A) drücken Signature Binoculars (Ashley Barnes) X-Taste (A) drücken Cry Baby Zur Kamera laufen Peace R1 (RB) gedrückt halten, doppelt Viereck (B) drücken Selfie Zur Kamera laufen Disbelief R2 (RT) gedrückt halten, rechter Stick nach unten halten Knee Slide Spin L1 (LB) gedrückt halten und den rechten Stick nach oben, rechts, unten, links bewegen Royal Wave Kreis-Taste (B) drücken Finger Twist Signature (Steven Bergwijn) X-Taste (A) drücken Dance and Spin R2 (RT) gedrückt halten und den rechten Stick zweimal nach rechts flicken Hop and Point R2 (RT) gedrückt halten und den rechten Stick zweimal nach unten flicken Surf and Flex L2 (LT) gedrückt halten und den rechten Stick nach unten und nach oben flicken Relax R2 (RT) gedrückt halten und den rechten Stick nach links gedrückt halten

Das sind also die neuen Jubel in FIFA 21. Die Signature-Jubel können nur von den jeweiligen Spielern ausgeführt werden, die den Jubel auch im realen Leben performt haben. Hier sind es unter anderem die Jubel der Tottenham-Stars um Dele Alli und Steven Bergwijn. Der Jubel "weinendes Baby" ist in der Community heiß diskutiert. EA hat extra den "Pssst" Jubel aus dem Spiel genommen, da dieser zu provokant für einige Gamer war. Im Gegenzug platziert EA das weinende Baby im Spiel, bei welchem die Akteure vor die Kamera laufen und sich förmlich ausheulen - und Controller der Gegner zerstören.

FIFA 21 Jubel: Alle bisher vorhandenen Jubel

Jubel Tastenkombination Swagger R1 (RB) gedrückt halten und doppelt Viereck drücken Knee Slide R1 gedrückt halten und rechten Stick zweimal nach links drücken One Eye R2 (RT) gedrückt halten, R3 (rechter Stick) drücken Taube R1(RB) halten, R3 (rechter Stick) drücken Challenge L2 (LT) halten, 2x Viereck (X) drücken Ich kann dich nicht hören L2 (LT) halten, rechten Stick nach rechts gedrückt halten Schere L1 (LB) halten, einmal Viereck (X) drücken Yoga (Mo Salah) X dücken (A drücken) Nailbiter R2 (RT) halten, rechten Stick nach oben gedrückt halten Power Slide L1 (LB) halten, rechten Stick einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen Spinner Frog L2 (LT) halten, rechten Stick einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen Speed Walk R1 (RB) halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen Head Slap Mit Messi auf eine Kamera zulaufen Kleiner Bruder L2 (LT) gedrückt halten und Kreis (B) doppelt drücken Na Los L1 (LB) gedrückt halten und R3 (rechter Stick) drücken Kinderspiel L1 (LB) gedrückt halten und den rechten Stick nach oben gedrückt halten Locker bleiben L1 (LB) gedrückt halten und den rechten Stick einmal hoch und einmal runter drücken Wie Zuhause L2 (LT) gedrückt halten und den rechten Stick zweimal nach unten bewegen Boden küssen R2 (RT) gedrückt halten und rechten Stick nach rechts halten Matador R2 (RT) gedrückt halten und den rechten Stick einmal runter und einmal hoch drücken Krokidil (Antione Griezmann) X dücken (A drücken) Sii (Christiano Ronaldo) X drücken (A drücken) Milly Rock (Jesse Lingard) X dücken (A drücken) Zum Himmel zeigen L1 (LB) halten, Kreis (B) drücken Respekt zollen L1 (LB) halten, Kreis (B) doppelt antippen Spanischer Tanz L2 (LT) halten, rechten Stick zweimal nach oben flicken Bauchklatscher L1 (LB) halten, Viereck (X) drücken X L1 (LB) halten, rechten Stick zweimal nach unten flicken Riese L1 (LB) halten, rechter Stick nach rechts Baby L1 (LB) halten, rechter Stick nach links Brustrutscher L1 (LB) halten, rechter Stick hoch und runter flicken Kopie L1 (LB) halten, rechter Stick nach rechts und links flicken Maske L1 (LB) halten, rechter Stick zweimal nach oben flicken Überschlag L1 (LB) halten, rechter Stick nach links drehen Bodendrehung L1 (LB) halten, rechter Stick nach rechts drehen Fallender Baum L2 (LT) halten, Kreis (B) drücken Handy L2 (LT) halten, Viereck (X) drücken Hypnose L2 (LT) halten, Dreieck drücken Workout L2 (LT) halten, Viereck (X) doppelt tippen Rührlöffel L2 (LT) halten, Dreieck (Y) doppelt tippen Manneqiun L2 (LT) halten, rechter Stick nach oben Herz L2 (LT) halten, rechter Stick nach unten Watschelgang L2 (LT) halten, rechter Stick nach rechts drehen Schrauben-Flip L2 (LT) halten, rechter Stick nach links drehen Pfeile L2 (LT) halten, rechter Stick hoch und runter flicken Skorpion L2 (LT) halten, rechter Stick nach links und rechts flicken Wer bin ich? L2 (LT) halten, rechter Stick nach rechts und links flicken Vergeigter Knierutscher L2 (LT) halten, rechter Stick zweimal nach rechts flicken Rugby R2 (RT) halten, rechten Stick drücken Ellbogen (Dab) R1 (RB) halten, Dreieck (Y) doppelt drücken Salutieren R1 (RB) halten, Dreieck (Y) drücken Brustklopfer R2 (RT) halten, rechter Stick doppelt nach unten flicken Drücker R1 (RB) halten, Kreis (B) doppelt andrücken Glamouröser Rutscher R1 (RB) halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen

FIFA 21 Jubel

Die altbekannten und teilweise auch sehr lustigen Jubel sind natürlich weiterhin im Spiel enthalten. Besonders lohnenswert ist es, sich die Tastenkombination des drehenden Froschs zu merken. Dieser Jubel ist zwar schon in FIFA 20 erschienen, sorgt aber weiterhin für Gelächter, wenn Eure Kumpels diese Animation zu sehen bekommen.

