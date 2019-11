FIFA-20-Spieler zieht Messi und Ronaldo in einem Ultimate-Team-Pack

Ein Gamer aus hat bei FIFA 20 sowohl Lionel Messi als auch Cristiano Ronaldo in einem Zwei-Spieler-Ultimate-Team-Pack gefunden. Eigentlich sind Messi und Ronaldo, deren Wert bei mehr als einer Million Spielmünzen liegt, eher selten in Packs zu finden.

Bei beiden Karten handelt es sich zudem um die Champions-League-Versionen der Spieler.

Der Glückspilz teilte sein Glück auf Twitter, wo das Video viral ging. Joao Manuel, wie sein Username auf Twitter lautet, gelang sogar noch das Kunststück, zwei Ronaldo-Karten nacheinander zu ziehen.

2 cr7 in less than 24 hours both untrandable https://t.co/iEzRSn6YmM pic.twitter.com/zJWN3ZKwtY