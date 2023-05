"Ein völliges Fiasko": Knallharte Abrechnung mit Lionel Messis Zeit bei PSG

Lionel Messi steht nach zwei Jahren kurz vor dem Abschied von Paris Saint-Germain. Ein TV-Experte zieht eine erschreckende Bilanz.

WAS IST PASSIERT? Jérôme Rothen, ehemaliger Spieler von Paris Saint-Germain und aktuell TV-Experte in Frankreich, hat eine vernichtende Bilanz der Zeit von Lionel Messi bei PSG gezogen.

Anlass der klaren Kritik waren Berichte aus Frankreich, die eine Trennung von Klub und Spieler im Sommer voraussagten. PSG besitzt zwar eine Option auf eine Verlängerung um ein Jahr, will diese aber nach dem unerlaubten Saudi-Arabien-Trip des Superstars nun nicht mehr nutzen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist erschreckend, wenn man diese Dinge hört. Das beschäftigt mich umso mehr, denn Sie wissen ja, was ich von Leo Messis Jahren bei PSG halte, warum er gekommen ist, warum er verlängern will. Das ist doch nur eine finanzielle Frage. PSG war der einzige Klub, der in der Lage war, ihm das zu geben, was er haben wollte. Jetzt will er zurück nach Barcelona, aber er kann nicht. Dieser Deal wird blockiert und deshalb tut er alles, um in Paris zu verlängern, damit er die Qataris (die Klub-Eigentümer von PSG, Anm. d. Red.) noch mehr abzockt", sagte Rothen bei RMC Sport.

"Aber jetzt heißt es Ciao! Bye-bye! Es reicht! Ich stelle nicht seine Leistungen in der Vergangenheit oder sein Talent in Frage, aber sein Wechsel zu PSG ist ein völliges Fiasko", ergänzte Rothen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch Messi konnte PSG in seinen zwei Jahren im Klub nicht zum ersehnten Triumph in der Champions League führen. In der laufenden Saison schieden die Pariser im Achtelfinale gegen den FC Bayern München aus.

Mit einigen seiner Auftritte, vor allem gegen die Bayern in der Königsklasse, brachte Messi einen Teil der Pariser Fans gegen sich auf, die ihm vorwarfen, im Gegensatz zu seinen Spielen für Argentinien nicht mit vollem Einsatz dabei zu sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi liefert ungeachtet der Kritik auch in dieser Saison wieder starke Zahlen ab: In 28 Ligue-1-Spielen kommt er bislang auf 15 Tore und 15 Vorlagen.

In der Champions League gelangen ihm in sieben Duellen acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists).