Bericht: Zahlreiche Top-Klubs nehmen Feyenoord-Juwel Orkun Kökcü ins Visier

Bei Feyenoord präsentiert sich Orkun Kökcü derzeit in bestechender Form. Zieht es den Mittelfeldspieler im Sommer ins Ausland?

Der türkische U21-Nationalspieler Orkun Kökcü vom niederländischen Erstligisten Rotterdam weckt offenbar Begehrlichkeiten bei zahlreichen europäischen Top-Klubs.

Wie Voetbal International berichtet, habe Sevilla-Sportdirektor Monchi bereits das Interesse am 19-Jährigen hinterlegt. Gleiches gilt demnach für und den .

Interesse von Arsenal und Chelsea? Kökcü vertraglich bis 2023 an Feyenoord gebunden

Darüber hinaus sollen auch die beiden London-Klubs Chelsea und Arsenal ihre Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Mehr Teams

Kökcü wurde in der Nachwuchsabteilung von Feyenoord ausgebildet und gehört seit Sommer 2018 dem Profi-Kader an. Der Vertrag des in Haarlem geborenen Spielers läuft noch bis 2023.