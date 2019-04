Feuer von Notre Dame: Die Fußballwelt reagiert geschockt

Der Großbrand von Notre Dame in Paris löste auch in der Fußballwelt Entsetzen aus. Die Reaktionen von Kylian Mbappe, Neymar und Zinedine Zidane.

Die Notre Dame, weltberühmte Kathedrale in der französischen Hauptstadt Paris, stand am Montagabend lichterloh in Flammen. Offensichtlich war das Feuer im Dachboden ausgebrochen, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Feuerwehr kämpfte stundenlang, um das komplette Niederbrennen der berühmten Kirche zu verhindern. Dabei wurde angeblich auch ein Feuerwehrmann schwer verletzt. Und auch die Fußballwelt reagierte geschockt.

Reaktionen zum Brand von Notre Dame